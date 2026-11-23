Старши треньорът на Марсилия Бруно Женезио изрази сериозно разочарование след домакинската загуба с 2:3 от Льо Ман. Френският гранд пропиля аванс от два гола и допусна поражение само четири дни преди срещата с Левски в Лига Европа.
„Разочарованието е огромно. Всъщност имахме известен късмет, че водехме с 2:0 на почивката. След това през второто полувреме усетихме как отборът постепенно се разпада. Липсваше ни решителност. След около 15 минути спряхме да играем и се задоволихме само с това да задържаме топката. Допуснахме много технически грешки и се защитавахме изключително лошо като отбор“, заяви Женезио.
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„Не мисля, че става дума за отпускане. Трябва отново да изгледам мача. Срещу Льо Авър и Тулуза също имахме много трудни моменти. Наша задача е да коригираме тези проблеми", продължи специалистът.
„През последния половин час не успяхме да действаме като сплотен отбор. Липсваше ни амбиция. Не успяхме да изградим компактен и стабилен защитен блок, който да позволи на съперника да създава по-малко положения. Тежко е да загубиш по този начин, но съперникът имаше много положения. Не можехме да очакваме кой знае какво повече", призна Женезио.
Той не скри разочарованието си от прекъснатата положителна серия на Марсилия.
„Това е крачка назад и е жалко. Но няма какво толкова да възразим. Може би равенството щеше да бъде по-справедлив резултат. Льо Ман игра много смело, не се отказа и направи много спринтове с висока интензивност. Възможно е да не сме успели да отговорим на това темпо през целия мач. Трябва да разгледаме статистиката. Полагаме много повече усилия в сравнение с началото на сезона, но може би все още не са достатъчни. Освен това трябва да бъдем много по-стабилни в защита, отколкото бяхме в края на срещата", добави наставникът на ОМ.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google