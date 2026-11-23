Бруно Женезио: През второто полувреме се разпаднахме

Старши треньорът на Марсилия Бруно Женезио изрази сериозно разочарование след домакинската загуба с 2:3 от Льо Ман. Френският гранд пропиля аванс от два гола и допусна поражение само четири дни преди срещата с Левски в Лига Европа.

„Разочарованието е огромно. Всъщност имахме известен късмет, че водехме с 2:0 на почивката. След това през второто полувреме усетихме как отборът постепенно се разпада. Липсваше ни решителност. След около 15 минути спряхме да играем и се задоволихме само с това да задържаме топката. Допуснахме много технически грешки и се защитавахме изключително лошо като отбор“, заяви Женезио.

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„Не мисля, че става дума за отпускане. Трябва отново да изгледам мача. Срещу Льо Авър и Тулуза също имахме много трудни моменти. Наша задача е да коригираме тези проблеми", продължи специалистът.

„През последния половин час не успяхме да действаме като сплотен отбор. Липсваше ни амбиция. Не успяхме да изградим компактен и стабилен защитен блок, който да позволи на съперника да създава по-малко положения. Тежко е да загубиш по този начин, но съперникът имаше много положения. Не можехме да очакваме кой знае какво повече", призна Женезио.

🚨🚨 Bruno GENESIO 🇫🇷 : « DÉJÀ LA DÉCEPTION. Je préfère pas trop parler dans le vestiaire sur ce genre de match. On fera une analyse à froid demain. On a senti l’équipe SE LIQUÉFIER en deuxième mi-temps, beaucoup de fautes techniques… on a mal défendu. ILS SONT REVENUS AU SCORE DE LA PLUS LOGIQUE DES MANIÈRES. 🥶 On peut pas espérer grand chose en défendant comme on a défendu en seconde mi-temps… » 🎙️ Ligue 1+ https://t.co/R1GZY0YD7e — Actu Foot (@ActuFoot_) November 22, 2026

Той не скри разочарованието си от прекъснатата положителна серия на Марсилия.

„Това е крачка назад и е жалко. Но няма какво толкова да възразим. Може би равенството щеше да бъде по-справедлив резултат. Льо Ман игра много смело, не се отказа и направи много спринтове с висока интензивност. Възможно е да не сме успели да отговорим на това темпо през целия мач. Трябва да разгледаме статистиката. Полагаме много повече усилия в сравнение с началото на сезона, но може би все още не са достатъчни. Освен това трябва да бъдем много по-стабилни в защита, отколкото бяхме в края на срещата", добави наставникът на ОМ.

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