Лицензионната комисия се произнесе за "Лазур"

На 23 ноември 2026 г. Лицензионната комисия към Българския футболен съюз проведе заседание, на което разгледа постъпило сезиране от отдел "Професионален футбол" към БФС относно незадоволителното състояние на тревното покритие на стадион "Лазур" в Бургас и произтичащата от това необходимост Черноморец да провежда домакинските си срещи от Втора лига на градския стадион в Несебър.

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След разглеждане на постъпилото сезиране Лицензионната комисия РЕШИ:

Стадион "Лазур", гр. Бургас, не изпълнява минималните инфраструктурни изисквания за провеждане на срещи от Втора професионална футболна лига. Необходимо е да бъдат предприети съответните мерки и да бъдат извършени нужните подобрения и ремонтни дейности с цел осигуряване на условия за безпрепятствено провеждане на срещи от Втора професионална футболна лига.

До отстраняване на констатираните нередности и привеждане на стадион "Лазур", гр. Бургас, в състояние, позволяващо провеждането на срещи от първенството, ФК Черноморец 1919 – гр. Бургас ще провежда домакинските си срещи от Втора професионална футболна лига на градския стадион в гр. Несебър, посочен от клуба като резервен стадион.

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