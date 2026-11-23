ЦСКА с емоционално видео преди първия европейски мач на обновената "Армия"

Слушай на живо: ЦСКА - Трабзонспор

От ЦСКА публикуваха емоционално видео във връзка с първия европейски мач на стадион "Българска армия" след реконструкцията на съоръжението. В четвъртък "червените" посрещат в своя дом Трабзонспор в четвърти двубой от основната фаза на Лигата на конференциите.

ЦСКА ще брани историческа тенденция срещу Трабзонспор

"Армейци,

През лятото поехме по дълъг път... От мач на мач мечтите ни ставаха все по-смели. За да дойде моментът, в който всичко вече е реалност!

Завръщаме се в нашия изключителен дом за първия ни европейски мач на „Българска армия“ от 3 години насам! В четвъртък – отново у дома!", написаха от Борисовата градина.

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