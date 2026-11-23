Два гола на Витомир Тодоров при успех на ЦСКА над Септември в U17

ЦСКА U17 победи Септември U17 с 4:0 в столичното дерби от 12-ия кръг на Елитната юношеска група до 17 години.

„Червените“ поведоха в 24-тата минута, когато Витомир Тодоров откри резултата. До почивката нови попадения не паднаха и домакините се оттеглиха с минимален аванс.

ЦСКА реши срещата в началото на второто полувреме. Георги Киров покачи на 2:0 в 58-ата минута, а само четири минути по-късно Марк Илков реализира третото попадение.

Витомир Тодоров оформи крайното 4:0 в добавеното време със своя втори гол в двубоя. Така ЦСКА стигна до убедителна победа на своята академия в София.

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