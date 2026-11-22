Бала: Нашето нападение има огромно разнообразие, но това е благодарение на Хулио Веласкес

Нападателят на Левски Евертон Бала говори след категоричната победа с 4:1 над Локомотив (София) в мач 15-ия кръг на еfbet Лига.

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"Много съм щастлив от победата и беше много специално, че го направихме вкъщи. Мачът беше труден, но доминирахме и използвахме много добре нашите шансове. Нашето нападение има огромно разнообразие, но това е благодарение на Хулио Веласкес. Той ни тества на различни позиции, което е много добре за нас.

Най-добре си се чувстваме у дома. Тук всичко е специално и съм много щастлив, че сме обратно тук. Готови сме за мача с Олимпик Марсилия. Ще бъде много труден мач срещу голям отбор, но отиваме да се състезаваме", заяви Бала.

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Снимки: Владимир Иванов