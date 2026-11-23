Динамо (Москва) излезе начело в Русия след драматично равенство с Краснодар

Динамо (Москва) оглави временно класирането в руската Премиер лига, след като завърши 1:1 у дома срещу Краснодар в дербито от 15-ия кръг. Столичани играха с човек по-малко през цялото второ полувреме, но успяха да удържат равенството на „ВТБ Арена“.



След изиграването на първата половина от редовния сезон Динамо събра 32 точки и изпревари Зенит, който има 31. Краснодар, воден от Мурад Мусаев, остана четвърти с 27 точки.

Гостите започнаха по-агресивно и откриха резултата още в 11-ата минута. След центриране на Иля Вахания колумбийският нападател Джон Кордоба се разписа с глава и даде преднина на Краснодар. Динамо постепенно пое инициативата и в 27-ата минута възстанови равенството. Максим Осипенко изведе Ярослав Гладишев по десния фланг, а нападателят преодоля защитник и с точен удар в далечния ъгъл направи 1:1.

Ключовият момент настъпи в 44-тата минута, когато Осипенко извърши нарушение срещу Кордоба. След намесата на ВАР главният съдия Кирил Левников прегледа ситуацията и показа директен червен картон на защитника на домакините за предотвратяване на очевидна голова възможност.

През второто полувреме Краснодар имаше числено преимущество и постепенно установи контрол върху играта. Гостите създадоха няколко добри възможности, но не успяха да преодолеят вратаря Андрей Луньов. Стражът на Динамо се отличи с важни намеси срещу Даниил Уткин и Кристиан, а бразилският футболист на Краснодар пропусна и друга отлична възможност, изпращайки топката над вратата.

Въпреки натиска на съперника футболистите на Сандро Шварц запазиха равенството и спечелиха ценна точка в битката за първото място.

Спартак (Москва) можеше да се изравни по точки с лидера, но стигна само до 1:1 при визитата си на Динамо (Махачкала). Роман Зобнин откри за "червено-белите" в 14-тата минута, а в 89-ата Даниил Лесовой изравни.

В друга среща днес Локомотив (Москва) надви с 1:0 Родина и сложи край на кошмарната си серия, като се изкачи на 13-а позиция в подреждането.

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