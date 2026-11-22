Защо Антонели загуби мощност в края на Гран При на Лас Вегас

Андреа Кими Антонели разкри необичайната причина, която му струваше възможността да се пребори за победата в Гран При на Лас Вегас от Формула 1.

Въпреки че записа най-добро време в квалификацията, италианският пилот стартира от шеста позиция на решетката заради наказание от пет места за смяна на двигателя. Той бе единственият състезател в челната десетка, потеглил със средно твърди гуми вместо с меки, което доведе до загуба на още две позиции в първата обиколка.

Russell into the wall! 💥 An agonising end to George's quest for the win 😖 #F1 #LasVegasGP https://t.co/dUQH0fCTg5 — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

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Новият световен шампион обаче бързо навакса изоставането си и до 17-ия тур вече се движеше четвърти. През втората половина на надпреварата той се превърна в основен опонент на спечелилия полпозишън Макс Верстапен и на съотборника си в Мерцедес Джордж Ръсел.

Антонели и Верстапен непрекъснато си разменяха водачеството в динамична битка на пистата. В 43-тата от общо 50 обиколки италианецът пресече старт-финалната линия с едва 0,001 секунди преднина пред нидерландския си съперник.

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С цел да заеме най-добрата позиция за атака срещу болида на Ред Бул в последната обиколка, Антонели се въздържа от изпреварване в края на предпоследния тур. Този тактически ход обаче завърши с неочакван срив в темпото, в резултат на което пилотът на Мерцедес бе изпреварен и от двата болида на Макларън, финиширайки на четвърто място.

„Върнах газта преди 14-и завой, за да запазя режим за изпреварване и да остана зад Макс за най-добра позиция за победа. Това отпускане на педала обаче активира нещо в системата и излязох от завоя с напълно изтощена батерия. Така загубих всичко“, обясни пилотът на Мерцедес.

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Запитан за подробности, той допълни: „Грешката ми беше именно връщането на газта. Това предизвика проблема и системата не успя да регенерира енергия. На края на правата вече бяхме с много малко заряд, а заради липсата на презареждане батерията падна до нула. Системата просто не беше готова за такова действие. Натиснах леко газта, за да поддържам скорост, което обърка всичко и на правата загубих близо две секунди.“

Относно твърденията, че Мерцедес е губил скорост спрямо Ред Бул на правите — макар че максималната скорост на модела W17 по време на състезанието беше 320,6 км/ч срещу 314,3 км/ч за RB22 — Антонели бе категоричен: „Успявахме да поддържаме темпото. Този уикенд заложихме на по-ниско ниво на аеродинамично притискане, което ни затрудняваше в завоите, но ни помагаше на правите. Беше ясно къде точно Ред Бул използва повече енергия, но бяхме запазили ресурс за финалната обиколка, в която дори нямах възможност да опитам атака.“

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Въпреки развоя на събитията, Антонели оцени високо тактическия характер на състезанието: „На моменти беше доста напрегнато, тъй като беше невъзможно да се откъснеш напред и скоростите на правите варираха непрекъснато, така че трябваше да действаме много стратегически. Състезанието беше страхотно и е жалко, че нямах възможност да се боря до самия край заради обстоятелства извън моя контрол.“

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Снимки: Gettyimages