Вилньов: Вълнуващо състезание, Макс беше над всички

Световният шампион за 1997 година във Формула 1 Жак Вилньов не успя да скрие вълнението си от Гран При на Лас Вегас, където спечели Макс Верстапен.

„Вълнуващо състезание - заяви канадецът. - Някой ще каже, че батериите имаха важно значение за изпреварванията, но това няма значение.

Max's winning moment 🏆 #F1 #LasVegasGP https://t.co/V1O4nXQF3z — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

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„Видяхме сериозни пилотски умения. Макс беше над всички, а в това отношение двамата пилоти на Мерцедес му отстъпваха. Това ни подсказва, че ако догодина няма кола, която да превъзхожда всички останали, то те няма да могат да спечелят, тъй като нещо им липсва.

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„Видяхме, че Хамилтън и Норис също пилотират на високо ниво, това беше много забавно за гледане състезание.

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„Видяхме, че няма нужда от спирания в бокса, няма нужда от гуми, които деградират сериозно. Гледахме състезание, в което пилотите натискаха като на квалификация през цялото време и това им позволи да се състезават свободно. Беше страхотно забавление.“

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Снимки: Gettyimages