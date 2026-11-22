Наказанието на Хаджар дошло след заповеди от бокса

Стюардите на Международната автомобилна федерация (ФИА) наложиха десетсекундно наказание на Исак Хаджар за ненужно бавно каране по време на период с кола за сигурност по време на състезанието в Лас Вегас.

След края на надпреварата, спечелена от Макс Верстапен, френският пилот беше разследван точно за това забавяне. Длъжностните лица установиха, че Хаджар умишлено е намалил темпото си, за да отвори по-голяма дистанция спрямо нидерландеца. Санкцията от 10 секунди е напълно съобразена с прецедента от Гран При на Канада през 2023 година, когато Ландо Норис бе наказан за същото нарушение.

And it's Verstappen with a rapid getaway 😂 #F1 #LasVegasGP @redbullracing https://t.co/awq4WuLXgH — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Чеко Перес и Исак Хаджар бяха наказани след финала в Лас Вегас

Наложеното наказание не оказва влияние върху класирането в челната десетка. Заради поражения по предното крило Хаджар финишира извън зоната на точките на 14-а позиция, а след добавянето на наказателните секунди се свлече до 16-о място.

Макс Верстапен триумфира в щурата Гран При на Лас Вегас пред Норис и Пиастри

След финала френският състезател не скри разочарованието си от получените отборни заповеди, въпреки че болидът му разполагаше с отлична скорост на пистата. Но Хаджар имаше предвид по-ранна заповед от бокса, когато беше догонил Макс на няколко пъти, но не получи шанс да го атакува за лидерската позиция.

„Няма как просто да стоя отзад и да чакам, защото ако го направя, Джордж веднага ще ме изпревари. Вариантите бяха или да атакувам и двамата да караме на лимита с постоянни изпреварвания, което беше и най-бързият начин да се проведе състезанието, или да ми кажат да се дръпна и да подаря позицията. Това просто няма как да проработи при мен“, заяви Хаджар пред медиите.

Хамилтън: Леклер ни струваше ценни точки, не съм искал да съм №1 в тима

В публикуваното официално решение на комисарите се посочват конкретните детайли около провинението на Хаджар:

„Докато се движи на правата между завои 13 и 14 при условия на кола за сигурност, пилотът на болид номер 6 получава многократни указания от отбора си със съобщението „пет секунди, пет секунди, пет секунди“. След тези инструкции болид номер 6 значително намалява скоростта си, като в определен момент се движи с близо 100 км/ч по-бавно от намиращия се пред него болид номер 3.

Леклер защити атаката си срещу Хамилтън

Стюардите определиха, че това рязко забавяне е било целенасочено и извършено с оглед създаване на дистанция спрямо предходния автомобил, а не поради съображения за безопасност. По този начин тимът е целял да осъществи двоен питстоп, без болид номер 6 да губи време зад съотборника си в бокса. Тази маневра пряко засегна движещите се отзад автомобили, които бяха принудени да намалят скоростта си и нямаха право да извършат изпреварване заради режима на кола за сигурност.

"Стюардите приеха, че болид номер 6 се е движил неоправдано бавно по тактически причини, което представлява нарушение на действащия правилник. При определяне на санкцията бе взет предвид прецедентът с болид номер 4 (Норис) от Гран при на Канада през 2023 година, когато бе наложено наказание за идентично действие.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages