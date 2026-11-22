Васьор се скарал на Леклер, утре ще го мъмри още

Ръководителят на отбора на Ферари във Формула 1 Фред Васьор не скри огромното си разочарование след инцидента между Шарл Леклер и Люис Хамилтън по време на Гран При на Лас Вегас. Шефът на Скудерията определи удара между съотборниците като „напълно неприемлив“ и демонстриращ „липса на уважение към екипа“, като обяви провеждането на нови спешни кризисни разговори – само три седмици след подобно напрежение в Мексико.

Васьор вече бе провел сериозен разговор с двамата пилоти след скъпоструващото им съревнование на мексиканска земя, но в 38-ата обиколка по улиците на Лас Вегас двата болида отново се сблъскаха. Вината падна изцяло върху Льоклер, чието предно крило закачи вътрешната страна на болида на Хамилтън и завъртя британеца на пистата.

Ferrari 💥 Ferrari #F1 #LasVegasGP https://t.co/5wCZ5L06bC — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

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В резултат на инцидента монегаскът получи наказание от 10 секунди и след прибавянето му към времето завърши на 10-о място в крайното класиране. Хамилтън, който след завъртането се свлече до десетата позиция, успя да стигне до осмото място на финала.

Търпението на Васьор видимо се изчерпа заради повторението на същия сценарий толкова скоро след събитията в Мексико.

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„Шарл, искам да те видя веднага след финала, преди да направиш каквото и да било друго“, заяви категорично шефът на тима по радиото още по време на почетната обиколка.

Запитан след надпреварата как е преминал разговорът между двамата, Васьор бе безпощадно откровен: „Това не беше дискусия. Говорих само аз. Мисля, че той се извини и разбра ситуацията, но крайният резултат вече е факт. Допускаш грешка, казваш „Моя грешка, съжалявам“, но това не променя факта, че си сгрешил.“

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Французинът продължи с острите си коментари: „Случилото се е абсолютно неприемливо. Това е неуважение както към целия екип, така и към спонсорите. Думите ми са същите като след Мексико. Смятах, че в Сао Пауло проведохме достатъчно ясен разговор. Днешното им поведение въобще не беше професионално. Очевидно ставаме свидетели на ескалация на напрежението.“

Още по време на самото състезание, след оплаквания от страна на Хамилтън, от бокса на Ферари са предупредили Льоклер за твърде агресивното му притискане срещу неговия съотборник. Спецификата на трасето в Лас Вегас с дългите прави и въздушните струи изискваше високо ниво на доверие и сътрудничество, тъй като пълната забрана за изпреварвания бе невъзможна. Надпреварата обаче ясно показа, че доверието между двамата пилоти в момента липсва.

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„Предадохме съобщение на Шарл по време на състезанието да мисли първо за отбора, докато се бори коректно. На такава писта обаче е невъзможно да замразиш позициите, защото караш във въздушната струя. Ако намалиш темпото, колата зад теб веднага те изпреварва. Всички останали отбори си размениха позициите по 20 пъти. Не можете да си представите какво разочарование е това за мен, но най-вече за всички хора в базата на тима“, обясни Васьор.

На въпрос дали не е време за по-строги отборни правила и вътрешни заповеди, шефът на Ферари отговори: „Въпросът не опира до правила. Какво друго можеш да направиш, освен да изискваш уважение към съотборника? В подобно състезание си длъжен да атакуваш предната кола и не можеш просто да стоиш отзад. Единственото решение е, когато се състезаваш срещу колегата си, да го правиш с взаимно уважение и да поемаш по-малко рискове. Те просто трябва да се държат професионално.“

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След като подобна среща вече се проведе в интервала между Мексико и Бразилия, за Васьор остават малко нови лостове за въздействие, което допълнително засилва безсилието в тима.

„Именно затова утре искам да проведем още един разговор. Трябва и да осмислим ситуацията. Мястото за подобни разговори не е две минути след края на състезанието. Видях, че Шарл е потиснат. Казах му каквото имах да казвам, а утре ще обсъдим всичко отново на спокойствие“, завърши Васьор.

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Снимки: Gettyimages