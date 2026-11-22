Джордж Ръсел обясни инцидента, който го извади от битката за победата

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел призна, че е предприел изключително рискована маневра, довела до удар в стената три обиколки преди финала на състезанието от Формула 1 в Лас Вегас в опита му да спечели надпреварата.

В едно изключително динамично състезание с постоянни размени на лидерството, стартиралият от първа позиция Макс Верстапен и Ръсел нееднократно си оспорваха водачеството. В различни етапи от битката се намесиха и съотборниците им – Исак Хаджар през първата половина на състезанието и Андреа Кими Антонели в по-късните етапи.

Russell into the wall! 💥 An agonising end to George's quest for the win 😖 #F1 #LasVegasGP https://t.co/dUQH0fCTg5 — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

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В 48-ата от общо 50 обиколки Ръсел се движеше на трето място зад Верстапен и Антонели. Британецът предприе атака от вътрешната страна на болида на своя съотборник, но блокира гумите и се удари в предпазните заграждения. Въпреки че пораженията по болида му бяха минимални и успя да завърши, той пресече финалната линия едва на девета позиция.

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„Знаех, че ако искам да се преборя за победата, трябва да бъда втори преди последните обиколки. Кими нямаше на разположение режим за изпреварване, затова рискувах максимално и си платих цената за това. Въпреки това не съжалявам за решението си. Разочарован съм, разбира се, но ако бях подходил по-предпазливо, щях просто да финиширам трети“, обясни британецът.

Ръсел успя да отнеме водачеството от Верстапен поне шест пъти, но така и не съумя да се задържи начело за по-дълго. Причина за това бе спецификата на новите задвижващи системи във Формула 1 – и най-вече начинът, по който батериите отдават своята енергия на тази високоскоростна градска писта.

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„Беше интересно състезание. През първата половина беше забавно, но в един момент стана изтощително, тъй като бе абсолютно невъзможно да се откъснеш напред“, коментира пилотът на Мерцедес.

„Смятах, че разполагам с много добра програма за разгръщане на енергията, за да изпреваря Верстапен преди старт-финалната права. Кими изпреварваше, но Макс вече си връщаше позицията преди чертата. Това ме остави уязвим във втория сектор и там загубих позиции, падайки до пето място. Наложи се да променя стратегическия режим, което ми помогна да се върна напред в класирането. Вярвах, че в последната обиколка ще имам възможност да атакувам за победата. Беше наистина трудно“, допълни той.

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Този специфичен стил на провеждане на състезанието с постоянна смяна на водачите, напомнящ на Формула Е, беше характерен за първите стартове за сезона, докато отборите все още се ориентираха в новите правила.

„Всичко се свеждаше до трупане на опит в движение. Беше изключително странно. Разликите в скоростта на правите бяха колосални – печелех по 1,3 секунди спрямо Макс на правата, беше направо невероятно. Много странно състезание“, обобщи Ръсел.

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Незадоволителното класиране смъкна Ръсел до четвърта позиция в класирането при пилотите, където има равен точков актив с петия Ландо Норис. Британецът изостава с три точки от Люис Хамилтън и с внушителните 40 точки от заемащия второто място Верстапен.

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Снимки: Gettyimages