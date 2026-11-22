Шарл Леклер беше наказан с 10 секунди, след като удари и завъртя съотборника си Люис Хамилтън в битка за позиция във втората половина на топ 10 в Гран При на Лас Вегас.
„Наказаха мен, това беше резултатът, мисля, че повечето хора, както и стюардите мислят, че грешката е моя. Ще приема това - обясни Леклер. - Няма да кажа нищо повече. В крайна сметка наказанието е за мен, така че трябва да е било моя грешка.
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„Дали тимът има нужда от по-строги правила за поведението на пилотите на пистата? Мен ме е срам пред тима заради станалото. Ще анализираме в отбора случилото се там.“
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Снимки: Gettyimages