Леклер: Наказаха мен, така че грешката е моя

Шарл Леклер беше наказан с 10 секунди, след като удари и завъртя съотборника си Люис Хамилтън в битка за позиция във втората половина на топ 10 в Гран При на Лас Вегас.

„Наказаха мен, това беше резултатът, мисля, че повечето хора, както и стюардите мислят, че грешката е моя. Ще приема това - обясни Леклер. - Няма да кажа нищо повече. В крайна сметка наказанието е за мен, така че трябва да е било моя грешка.

Ferrari 💥 Ferrari #F1 #LasVegasGP https://t.co/5wCZ5L06bC — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

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„Дали тимът има нужда от по-строги правила за поведението на пилотите на пистата? Мен ме е срам пред тима заради станалото. Ще анализираме в отбора случилото се там.“

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Снимки: Gettyimages