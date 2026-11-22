Верстапен: Ръсел е много под нивото ми, кармата е к**ва

Световният шампион Макс Верстапен даде перфектния отговор на нападките на Джордж Ръсел, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Лас Вегас във Формула 1. Нидерландецът не пропусна възможността да захапе съперника си с остри коментари веднага след края на състезанието.

Напрежението между двамата ескалира още по време на третата свободна тренировка. Тогава Верстапен наруши негласното джентълменско споразумение на пистата и изпревари Ръсел преди началото на бърза обиколка. Британецът опита да си върне позицията, но пилотът на Ред Бул затвори траекторията, което доведе до лек контакт между болидите. Стюардите наказаха Верстапен с официално предупреждение за движение в зоната за спиране, а пилотът на Мерцедес даде воля на гнева си пред Sky Sport Италия:

Russell into the wall! 💥 An agonising end to George's quest for the win 😖 #F1 #LasVegasGP https://t.co/dUQH0fCTg5 — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

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„Той прави това всяка седмица срещу редица състезатели и всички го приемат. Аз обаче няма да търпя някой да ме проваля по този начин и да се държи сякаш е по-велик и по-важен от останалите. Някой трябва да се опълчи на този тип.“

Само денонощие по-късно Верстапен взе своя реванш на трасето. В изключително оспорвано състезание нидерландецът се пребори с двата болида на Мерцедес за победата, докато денят на Ръсел завърши с катастрофа. В 48-ата от общо 50 обиколки британецът блокира гумите при агресивна атака от вътрешната страна срещу съотборника си Андреа Кими Антонели в битка за второто място. Грешката го свлече до деветата позиция на финала.

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Запитан дали думите на Ръсел от петък са му повлияли по време на директната битка за челото, Верстапен бе безкомпромисен:

„Той обича да говори много извън пистата. Честно казано, това изобщо не ме засяга, защото той е толкова далеч под моето ниво, че дори няма смисъл да му отговарям на тези провокации. Днес обаче се видя, че кармата е к**ва и си каза думата. Беше невероятно усещане, когато погледнах в огледалата за обратно виждане и видях какво се случва с него. Казах си: „Фантастично! Денят ми става още по-хубав.“ А когато пресякох първи финалната линия, всичко беше напълно завършено.“

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С успеха си в Лас Вегас и срива на Ръсел, Верстапен вече има преднина от 40 точки пред състезателя на Мерцедес при оставащи едва два кръга до края на шампионата. Единствено Люис Хамилтън остава малко по-близо в класирането, но въпреки това изостава на 37 пункта от лидера.

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Снимки: Gettyimages