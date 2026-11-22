Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Португалия, която беше спечелена от Марко Бедзеки, който триумфира пред Хорхе Мартин и Раул Фернандес:
Марк Маркес – 439 точки
Хорхе Мартин – 396
Марко Бедзеки – 45
Педро Акоста – 315
Ай Огура – 309
Фабио Ди Джанантонио – 298
Раул Фернандес – 283
Алекс Маркес – 204
Франческо Баная – 173
Енеа Бастианини – 152
Фермин Алдегер – 139
Брад Биндър – 127
Лука Марини – 124
Фабио Куартараро – 85
Диого Морейра – 78
Франко Морбидели – 71
Йоан Зарко – 63
Джак Милър – 34
Жоан Мир – 33
Алекс Ринс – 31
Икер Лекуона – 25
Топрак Разгатлиоглу – 18
Маверик Винялес – 17
Аугусто Фернандес – 6
Пол Еспаргаро – 5
Сомкиат Чантра – 3
Такааки Накагами – 3
Джейк Диксън – 2
Кал Кръчлоу – 0
Йонас Фолгер – 0
Лоренцо Савадори – 0
Микеле Пиро – 0
Алейш Еспаргаро – 0
Короната отново е негова! Марк Маркес вече е 8-кратен шампион в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg