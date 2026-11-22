Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Португалия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Португалия, която беше спечелена от Марко Бедзеки, който триумфира пред Хорхе Мартин и Раул Фернандес:

Марк Маркес – 439 точки Хорхе Мартин – 396 Марко Бедзеки – 45 Педро Акоста – 315 Ай Огура – 309 Фабио Ди Джанантонио – 298 Раул Фернандес – 283 Алекс Маркес – 204 Франческо Баная – 173 Енеа Бастианини – 152 Фермин Алдегер – 139 Брад Биндър – 127 Лука Марини – 124 Фабио Куартараро – 85 Диого Морейра – 78 Франко Морбидели – 71 Йоан Зарко – 63 Джак Милър – 34 Жоан Мир – 33 Алекс Ринс – 31 Икер Лекуона – 25 Топрак Разгатлиоглу – 18 Маверик Винялес – 17 Аугусто Фернандес – 6 Пол Еспаргаро – 5 Сомкиат Чантра – 3 Такааки Накагами – 3 Джейк Диксън – 2 Кал Кръчлоу – 0 Йонас Фолгер – 0 Лоренцо Савадори – 0 Микеле Пиро – 0 Алейш Еспаргаро – 0

Короната отново е негова! Марк Маркес вече е 8-кратен шампион в MotoGP

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Снимки: Sportal.bg