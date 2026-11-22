Марк Маркес посвети своята осма световна титла в MotoGP на всичките си верни фенове, които в нито един миг не спряха да вярват в него от тежката му контузия през лятото на 2020 година до днешния ден.
Испанецът премина през някои много мрачни дни през последните години преди да се завърне на световния връх през сезон 2025. С тази титла той той намери своя вътрешен мир, а днешната испанецът посвети на всичките си фенове.
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„Трябва да сме щастливи. Не знам къде сме сега. Знам, че сме тук и празнуваме исторически момент. Знам колко страдах, знам, че в средата на сезона феновете вярваха повече от мен, моите хора вярваха повече от мен. Аз продължих да натискам, да давам най-доброто от себе си.
„Миналата година казах, че след титлата вече съм в мир със себе си, тази титла е за всички фенове, които вярваха в мен от 2020 година досега. Благодаря на всички, това е за всички вас“, каза вече осемкратният шампион.
Снимки: Gettyimages