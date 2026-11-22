Марк Маркес: Тази титла е за всички фенове, които не спряха да вярват в мен

Марк Маркес посвети своята осма световна титла в MotoGP на всичките си верни фенове, които в нито един миг не спряха да вярват в него от тежката му контузия през лятото на 2020 година до днешния ден.

The comeback of a lifetime 👏 The emotion says it all 🥹🏆 #PortugueseGP🇵🇹 https://t.co/WtAz4ZoZ0I — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

Испанецът премина през някои много мрачни дни през последните години преди да се завърне на световния връх през сезон 2025. С тази титла той той намери своя вътрешен мир, а днешната испанецът посвети на всичките си фенове.

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„Трябва да сме щастливи. Не знам къде сме сега. Знам, че сме тук и празнуваме исторически момент. Знам колко страдах, знам, че в средата на сезона феновете вярваха повече от мен, моите хора вярваха повече от мен. Аз продължих да натискам, да давам най-доброто от себе си.



„Миналата година казах, че след титлата вече съм в мир със себе си, тази титла е за всички фенове, които вярваха в мен от 2020 година досега. Благодаря на всички, това е за всички вас“, каза вече осемкратният шампион.

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Снимки: Gettyimages