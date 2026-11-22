В пореден свой коментар днес Шарл Леклер защити атаката си срещу Люис Хамилтън в 38 обиколка в Лас Вегас, при която двамата се удариха и Хамилтън се завъртя и изостана.
За инцидента Леклер беше наказан с 10 секунди от стюардите и след като завърши 6-и на пистата, беше класиран 10-и.
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„Не мисля, че тази битка беше на ръба на сцеплението, подобно на някои други битки - обясни на пресконференцията в пресцентъра Леклер. - Смятах, че там има достатъчно място да съм там, без обаче да поемам твърде много рискове.
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„Но може би подцених преценката на Люис за ситуацията в този момент. С оглед на това, че бях на вътрешния бордюр, то наистина беше много трудно.
„Отново, не искам да дискутирам наказанието, в крайна сметка аз съм този, който беше наказан с 10 секунди.“
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Шефът на Ферари Фредерик Васьор вече коментира, че този удар е „неприемлив“ и потвърди, че се е скарал на Шарл веднага след финала на състезанието.
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Снимки: Gettyimages