Хамилтън: Леклер ни струваше ценни точки, не съм искал да съм №1 в тима

Пилотът на Ферари Люис Хамилтън критикува съотборника си Шарл Леклер, намеквайки, че неговата психологическа нагласа е довела до инцидента между двамата по време на състезанието за Гран при на Лас Вегас във Формула 1.

Сблъсъкът се разигра в 38-ата обиколка на надпреварата в щата Невада. По това време британският и монегаският пилот се движеха съответно на шеста и седма позиция, намирайки се само на около две секунди зад водача Макс Верстапен. Леклер предприе атака от вътрешната страна на седми завой. Предните му гуми почти се изравниха с тези на Хамилтън, но виждайки, че пространството се затваря, той се опита да отстъпи. Предният мост на неговия болид обаче вече бе до кутията за радиаторите на Хамилтън и последва контакт със задната лява гума на седемкратния световен шампион, което доведе до завъртане на британеца.

Ferrari 💥 Ferrari #F1 #LasVegasGP https://t.co/5wCZ5L06bC — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

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В резултат на това съдиите наложиха на Леклер 10-секундно наказание, докато Хамилтън загуби четири позиции и около осем секунди на пистата. В крайна сметка те пресякоха финалната линия съответно на седмо (Хамилтън) и десето (Леклер) място, лишавайки Скудерията от сигурно класиране в челната петица и потенциален подиум.

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Това е поредният епизод от поредица напрегнати моменти между състезателите на Ферари през сезона. Най-яркият от тях се случи в първата обиколка на Гран при на Мексико, където двамата заемаха първите две позиции, но след удар помежду си отстъпиха победата на Макс Верстапен. Тогава Хамилтън настоя за сериозни разговори в тима, но три седмици по-късно проблемите на пистата продължават.

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Попитан какви мерки трябва да се вземат след инцидента в Лас Вегас, Хамилтън лаконично коментира:

„Не знам, но не искам да навлизам в подробности. Това са въпроси, на които трябва да отговори Ферари.“

По-късно, запитан за мислите му в момента на удара и на фона на предишните им сблъсъци, британецът прехвърли отговорността върху Леклер:

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„Бил съм в такива ситуации много пъти. В този момент просто знаех, че съм по-бърз. Тъкмо бях наваксал след 10-секундно наказание. Единствената ми мисъл беше как да победим Макларън – трябва да се борим с тях, а не помежду си в дъното. Всеки път, когато водим битки помежду си, просто губим време. Трябваше да работим заедно, да използваме въздушната струя и да настигнем тези пред нас. Явно обаче не бяхме на една и съща вълна. В крайна сметка това ни костваше много точки днес.“

На фона на напрежението световният шампион от 1996 година Деймън Хил наскоро изрази мнение в социалните мрежи, че италианският тим трябва да определи британеца за категоричен лидер за сезон 2027, за да се прекратят всякакви спорове.

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Запитан дали би поискал статут на първи пилот в тима, Хамилтън категорично отрече:

„Никога не съм искал да бъда номер едно, наистина никога. Имаше период през сезона, в който водех с над 40 точки. Тогава борбата беше между мен и Кими Антонели и аз бях най-близо до него, задържайки се на второто място дълго време. В онзи момент ни беше нужна пълна подкрепа, за да победим Кими. Имаше няколко състезания, в които с правилната отборна стратегия можехме да го постигнем. Това, което искам от отбора, е просто да не се удряме на пистата. Това никога не трябва да се допуска. Казах всичко, което имах по темата, останалото е задача на ръководството на Ферари.“

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Снимки: Gettyimages