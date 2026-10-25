ОФИ удари ПАОК и спря лошата си серия

ОФИ (Крит) победи ПАОК с 2:1 в среща от осмия кръг на гръцката Суперлига. Българският национал Кирил Десподов отново не попадна в групата на гостите, тъй като продължава да се възстановява от контузия. За домакините се разписаха Таксиархис Фунтас (38′) и Танасис Андруцос (84′), а Симон Банза (89′) отбеляза почетното попадение за ПАОК. Така съставът от Крит спря негативната си серия от две поредни загуби и общо три мача без успех в първенството.

ОФИ поведе в 38-ата минута, когато Айтор изведе Фунтас зад защитата на гостите. Вратарят Антонис Цифцис не прецени добре ситуацията, а нападателят го преодоля и изпрати топката в опразнената врата.

В 84-ата минута домакините удвоиха преднината си чрез Андруцос, който реализира дузпа, отсъдена за игра с ръка на Рахман Баба.

Пет минути по-късно ПАОК върна едно попадение. След изпълнение на корнер Пантелис Хаджидиакос отклони топката с глава, а Симон Банза я изпрати в мрежата също с глава, но гостите не успяха да стигнат до изравняване.

След поражението ПАОК остава на петото място в класирането с 15 точки, докато ОФИ се изкачи на шестата позиция с 13 точки.

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