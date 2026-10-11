С човек по-малко Олимпиакос ликува в дербито срещу Панатинайкос

Отборът на Олимпиакос триумфира в първото издание на вечното дерби на гръцкия футбол за сезон 2026/2027 след успех с минималното 1:0 над Панатинайкос.

𝐇𝐄𝐀𝐑𝐓. 𝐒𝐎𝐔𝐋. 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐀𝐂𝐎𝐒. https://t.co/6PkQ47qZVM — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 11, 2026

Поражението във визитата на стадион "Георгиос Караискакис" бе първо за "детелините", които до тази вечер имаха само победи. Така ситуацията в челото на гръцката Супер Лига стана изключително интересна, тъй като Панатинайкос е лидер с 15 точки, следван от шампиона АЕК и Мартин Георгиев с 14 пункта. С 13 пък вече е Олимпиакос на третата позиция, а четвърти е ПАОК на Кирил Десподов.

Иначе единственото попадение в срещата падна през първото полувреме. То бе дело на Панайотис Рецос в 34-ата минута, а след почивката гостите не съумяха да се възползват от едно щастливо обстоятелство. Манолис Салиакас от Олимпиакос получи два жълти картона в рамките на само три минути между 63-ата и 66-ата, което остави тима му с човек по-малко, но в крайна сметка домакините ликуваха с трите точки.

🦁🔴⚪️ https://t.co/ABJvEhj9BU — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 11, 2026

Това бе и трета поредна победа за Олимпиакос във вечното дерби, като за последно "детелините" взеха битката за Атина този февруари. Сега за победителите предстои битка в Лига Европа, където на 15 октомври (четвъртък) от 22:00 часа българско време ще срещнат Марсилия в интересно гостуване на "Велодром". Панатинайкос пък в същия ден от 19:45 часа ще бъде домакин в по-нискоразредния турнир Лига на конференциите, където ще посрещне отстранения от Левски в първия предварителен кръг на Шампионската лига босненски шампион Борац (Баня Лука).

OLYMPIACOS! 🔴⚪️🦁 https://t.co/AzkoJ8DvNB — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 11, 2026

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