Медведев: Кортът в Торино е най-добрият шанс срещу Алкарас

Даниил Медведев започна успешно участието си на Финалите на ATP в Торино, след като надделя над италианеца Флавио Коболи с 7:6(4), 6:3 в мач от група "Иван Лендъл". Руснакът показа изключителна стабилност при собствено подаване, като спечели 83% от точките си на първи сервис (34 от 41) и не допусна нито една точка за пробив пред съперника си.

"Успях да сервирам добре. Кортът в залата е много бърз, така че сервисът е от голямо значение. Радвам се, че останах успешен в трудните моменти и стигнах до победата", заяви Медведев след края на двубоя.

Петият в световната ранглиста Медведев посочи, че бързите условия в Торино са от решаващо значение за неговата игра и че именно тази настилка му дава най-добър шанс в предстоящия му сблъсък срещу Карлос Алкарас в сряда. Медведев отдаде високо признание на испанеца, описвайки го като един от най-добре движещите се тенисисти на корта.

"Чувствам, че сервирам най-добре на бързи настилки", обясни Медведев, допълвайки, че точно тези условия му позволяват да оказва натиск върху съперника си и да поема инициативата.

След първия кръг в група "Иван Лендъл" Медведев и Алкарас са лидери с по една победа. Третият в ранглистата Алкарас надигра Франсис Тиафо с 6:2, 6:2 в първата си среща от турнира.

Предстоящият двубой между Медведев и Алкарас носи сериозен контекст от предишните им срещи. В последните 9 преки мача помежду им Алкарас има 7 победи срещу 2 за Медведев. Испанецът спечели и единствения им предишен двубой на Финалите на ATP през 2023 година с 6:4, 6:4.

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Снимки: Imago