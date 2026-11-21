Гофен, Баутиста Агут и други отказали се играчи бяха уважени в Торино

Финалите на ATP са празник в края на тенис сезона, който не само събира най-добрите играчи през годината в престижна надпревара, но и предоставя възможност да бъде отдадена заслужена почит на състезателите, прекратили кариерата си през настоящата година. Шестима наскоро оттеглили се от професионалния тенис играчи присъстваха в петък в Торино на специална церемония на корта. Сред тях бяха бившите представители на Топ 10 в световната ранглиста Давид Гофен и Роберто Баутиста Агут. Почетени бяха също Иван Додиг, Джейми Мъри, Джо Солсбъри и Михаил Кукушкин.

Гофен достигна до финала на заключителния турнир през 2017 г., когато по пътя към мача за титлата победи тогавашния номер едно в света Рафаел Надал и втория в ранглистата Роджър Федерер. Белгиецът прекрати кариерата си миналия месец пред родна публика в Брюксел. Бившият номер 38 в света Михаил Кукушкин също се оттегли през миналия месец, след като участва в последния си турнир в Алмати.

„Емоциите са много. Всичко премина толкова бързо – моите 17 или 18 години в тура“, заяви Гофен по време на церемонията в Торино. „Изпитвам много емоции, особено тук, на Финалите на ATP, където играх през 2017 г. Имах много хубави мачове. Това беше изключително важен турнир за мен. Вероятно най-добрият турнир в кариерата ми. Имах страхотна кариера и наистина се гордея с нея.“

Роберто Баутиста Агут, който през 2019 г. достигна до деветото място в световната ранглиста на ATP, спечели 12 титли в тура по време на забележителната си кариера. 38-годишният испанец изигра последния си мач на „Уимбълдън“, където през 2019 г. достигна до полуфиналите – най-доброто му представяне в турнир от Големия шлем.

Джейми Мъри и Джо Солсбъри също се радваха на забележителни кариери на двойки, като и двамата достигнаха до първото място в световната ранглиста. Шотландецът Мъри спечели общо 34 титли на двойки в тура на ATP, докато Солсбъри завоюва 17 трофея.

Иван Додиг достигна до рекордното за кариерата си второ място в световната ранглиста на двойки и спечели общо 24 титли в тура. Хърватинът постигна сериозни успехи и на сингъл, като през 2013 г. се изкачи до 29-ото място в света.

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