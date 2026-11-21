АТР потвърди мащабни промени в ранглистата и бонусите от 2028 година

АТР официално потвърди нови правила за класирането в ранглистата и разпределението на финансовите бонуси, които влизат в сила от 2028 година. Промените са съобразени с плана "One Vision" и ще окажат сериозно влияние върху избора на турнири и състезателния график на водещите тенисисти в света.

Според новия регламент 18-те резултата, които се зачитат за световната ранглиста, задължително трябва да съдържат четирите турнира от Големия шлем и всичките осем задължителни надпревари от сериите Мастърс 1000. Въвеждат се и нови ограничения за по-малките състезания: тенисистите, които завършат в топ 4, могат да броят само един резултат от турнир от категория 250, докато тези между 4-о и 16-о място имат право да включат до два такива резултата.

Бонус фондът за задължителните турнири от сериите Мастърс 1000 се увеличава драстично от 21,5 милиона до 50 милиона долара. Сумите ще се определят от позицията на състезателя в топ 30 при влизането му в съответния турнир, като световният №1 ще получава по 2 милиона долара за участие във всеки задължителен Мастърс. В допълнение, 25 милиона долара ще се разпределят между първите 250 играчи в класирането в края на сезона.

Председателят на АТР Андреа Гаудензи обясни, че целта на тези промени е играчите да се фокусират от рано върху ранглистата и да инвестират в своите екипи, подготовка и кариера.

Въпреки оповестената структура, все още остават открити въпроси около пълния календар за 2028 г., както и окончателното решение за формата и финансирането при двойките, което се очаква да бъде взето до декември.

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