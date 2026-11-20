Медведев сглоби „перфектния играч“ в Торино преди решаващия сблъсък с Франсис Тиафо

Шампионът от 2020 година Даниил Медведев отново привлече вниманието на Финалите на ATP в Торино. Преди решителния си мач от груповата фаза световният №5 се включи в любопитно предизвикателство и сглоби своя "перфектен тенисист", избирайки най-силните качества от участниците в тазгодишното издание на надпреварата.

Изборите на руснака определено изненадаха феновете. За най-добър сервис Медведев посочи германеца Александър Зверев, а при форхенда се довери на мощта на Карлос Алкарас. За бекхенд той реши да заложи на своя собствен опитен удар, който му е донесъл редица успехи на най-високо ниво.

Алкарас се разправи с Медведев и е на крачка от следващата фаза на Финалите на АТР

Интересните избори продължиха и в останалите категории. Медведев определи младата испанска надежда Рафаел Жодар като най-добрия ретурниращ играч. При късите топки (дропшот) той посочи предстоящия си съперник Франсис Тиафо, докато за най-бърз тенисист избра любимеца на местната публика Флавио Коболи.

За завършек на идеалния състезател руснакът добави непримиримия менталитет на американския силов тенисист Бен Шелтън и тенис коефициента на интелигентност (IQ) на французина Артур Фис.

Всички тези забавни анализи остават на задния план пред предстоящия дуел в петък вечер, когато Медведев излиза срещу Франсис Тиафо в мач на директна елиминация. И двамата тенисисти са с актив от една победа и едно поражение в групата, като победителят от този сблъсък ще си осигури място на полуфиналите в "Иналпи Арена".

В досегашните срещи между двамата в последно време балансът е изравнен. В последните им 4 мача Медведев и Тиафо имат по 2 победи. Световният №8 Тиафо надделя при последната им среща на Откритото първенство на САЩ с 3:0 сета, докато Медведев триумфира по-рано през годината в Брисбън с 2:0 (6:3, 6:2). Предстоящият мач в Торино обещава нов оспорван дуел с огромен залог.

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