Елизара Янева ще спори за титлата на турнир в Търнава

Първата ракета на България при жените Елизара Янева се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 хиляди долара.

Поставената под номер 1 в схемата българка победи убедително на полуфиналите Емили Апълтън (Великобритания) с 6:0, 6:2 след само 59 минути игра.

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ не даде нито един гейм на съперничката си в първия сет, а във втората част спечели четири поредни гейма от 2:2 до 6:2, за да затвори мача.

С представянето си на турнира Елизара Янева заработи 49 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 142-ро място.

В спор за титлата утре 19-годишната българка ще играе срещу победителката от двубоя между Мика Стойсавлевич (Великобритания) и Греет Минен (Белгия).

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