Стаматова спечели титла в Анталия

Юлия Стаматова спечели титлата на двойки на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

33-годишната българка и представителката на домакините Дога Тюркмен, четвърти в схемата, се наложиха на финала над третите поставени румънки Стефания Боица и Анастасия Сафта след обрат с 4:6, 6:3, 10-6 за час и 39 минути на корта,

Двата дуета си размениха по един сет, а в шампионския тайбрек Стаматова и Тюркмен взеха четири поредни точки от 6-6 до 10-6, с което стигнаха до крайния успех.

Българката завоюва 13-а титла в кариерата си при дуетите от веригата World Tennis Tour и първа от 2024-а насам.

Стаматова игра на втори финал в Анталия от началото на месеца, след като преди две седмици стана вицешампионка в друга надпревара от същия ранг.

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