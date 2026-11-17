Медведев пречупи Коболи след оспорван сблъсък в Торино

Шампионът от 2020 година Даниил Медведев започна успешно участието си на Финалите на ATP в Торино. Руснакът надигра представителя на домакините Флавио Коболи с 7:6(4), 6:3 в мач от група "Иван Лендъл".

В първия сет 24-годишният италианец, който прави своя дебют в турнира, оказа сериозна съпротива на световния №5. Стигна се до тайбрек, в който Медведев показа по-здрави нерви и го спечели със 7:4 точки. Във втората част руснакът пое пълния контрол върху събитията на корта в зала "Иналпи Арена" и затвори срещата след 6:3.

За Коболи това бе поредно разочарование пред родна публика, като италианските фенове останаха без победа в първия състезателен ден за техен представител на единично.

В другия двубой от групата световният №3 Карлос Алкарас също стартира с убедителен успех. Испанецът се справи с дебютанта Франсис Тиафо след 6:2, 6:2.

След първите срещи Алкарас и Медведев оглавяват класирането в групата с по една победа. Предстои ключовият сблъсък между двамата фаворити в сряда, който до голяма степен ще реши кой ще си осигури първото място и класиране за полуфиналите в Торино.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages