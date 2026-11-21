Даниил Медведев пречупи Франсис Тиафо и се класира за полуфиналите в Торино

Даниил Медведев победи Франсис Тиафо с 6:3, 6:4 в последния мач от груповата фаза на Финалите на АТП в Торино. С този успех той си осигури място на полуфиналите в турнира.

Медведев постигна чиста победа в два сета срещу американския си съперник, като затвори двубоя с 6:3, 6:4. Този резултат подпечата неговото преминаване през групата и продължаване напред в надпреварата.

Победата на Медведев окончателно затвори схемата за полуфиналите на турнира. В събота от 20:30 часа той ще се изправи срещу световния номер 1 Александър Зверев.

Зверев, който заема първото място в ранглистата на АТП с 9320 точки, спечели своята група без нито един загубен сет. Германецът завърши с три победи от три мача в група "Джон Макенроу", след като в последния си двубой надделя над Артур Фис с 6:4, 7:6(6).

Другият полуфинал противопоставя Карлос Алкарас и Бен Шелтън. Двубоят между тях е насрочен за събота от 14:30 часа.

В последните 10 срещи между двамата Медведев има 8 победи срещу 2 за Зверев. В историята на тяхното съперничество двамата са изиграли общо 22 мача на ниво АТП, в които Медведев води с 14:8 победи.

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Снимки: Gettyimages