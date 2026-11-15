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Бащата на Ямал: Някои си купуват острови, а той осигури домове на майка си, баща си и баба си

  • 15 ное 2026 | 02:21
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Бащата на Ямал: Някои си купуват острови, а той осигури домове на майка си, баща си и баба си

Мунир Насрауи, бащата на крилото на Барселона Ламин Ямал, изрази публично огромната си гордост от постъпките на младия футболист и отношението му към неговите най-близки хора.

По време на излъчване на живо в социалната мрежа "ТикТок", Насрауи сподели своята признателност към сина си, подчертавайки неговата щедрост и грижа към семейството:

„Някои футболисти, след като станат професионалисти, си купуват цели острови. А знаете ли какво направи Ламин? Купи къща на майка си, купи къща на баща си и купи къща на баба си. Какво лошо има в това? Нищо. Това е истински повод за гордост. Благодаря ти, Ламин. Гордеем се с теб, сине. Твоето семейство те обича, цени те и винаги ще бъде до теб – денонощно и независимо от всичко.“

Бащата на испанския национал отправи критики и към онези, които пренебрегват собствените си родители, но същевременно съдят постъпките на другите.

„Хора, които не правят нищо за своите родители и нямат време за тях, се занимават с критики... Не, приятелю, при мен тези номера не минават. Мен няма как да ме заблудиш“, категоричен бе Насрауи.

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