Бащата на Ямал: Някои си купуват острови, а той осигури домове на майка си, баща си и баба си

Мунир Насрауи, бащата на крилото на Барселона Ламин Ямал, изрази публично огромната си гордост от постъпките на младия футболист и отношението му към неговите най-близки хора.
По време на излъчване на живо в социалната мрежа "ТикТок", Насрауи сподели своята признателност към сина си, подчертавайки неговата щедрост и грижа към семейството:
„Някои футболисти, след като станат професионалисти, си купуват цели острови. А знаете ли какво направи Ламин? Купи къща на майка си, купи къща на баща си и купи къща на баба си. Какво лошо има в това? Нищо. Това е истински повод за гордост. Благодаря ти, Ламин. Гордеем се с теб, сине. Твоето семейство те обича, цени те и винаги ще бъде до теб – денонощно и независимо от всичко.“
Бащата на испанския национал отправи критики и към онези, които пренебрегват собствените си родители, но същевременно съдят постъпките на другите.
„Хора, които не правят нищо за своите родители и нямат време за тях, се занимават с критики... Не, приятелю, при мен тези номера не минават. Мен няма как да ме заблудиш“, категоричен бе Насрауи.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google