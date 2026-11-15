Лапорта: Кройф изгради идентичността на Барселона и вдъхнови поколения треньори

Президентът на Барселона Жоан Лапорта изрази признателността си към огромното наследство на легендарния Йохан Кройф и влиянието му върху футболната идеология на каталунския гранд. Повод за думите му е предстоящият днес мач между ветераните на Барселона и Аякс, посветен на десетата годишнина от кончината на нидерландското величие.

„Аякс и Барселона споделят изключителна обща история, а Йохан Кройф е мостът между двата отбора. Той ни показа, че победите могат да се постигат чрез правилен подход, непрестанен стремеж към съвършенство и избор да бъдем най-добрите, а не просто първи. Този принцип ме води винаги – както при управлението на Барселона, така и в личния ми живот“, заяви Лапорта в интерю за "Де Телеграаф".

Президентът на каталунците подчерта, че нидерландската легенда е преобразил цялостната визия за играта на „Камп Ноу“, създавайки разпознаваем стил, основан на трайно владение на топката, непрестанна офанзива, интелект на терена и пълен контрол върху събитията по време на мачовете.

"Кройф заложи тактически принципи, които оформиха развитието на цели поколения треньори - от Франк Рийкард Франк Райкард и Пеп Гуардиола до Луис Енрике и Ханзи Флик", подчерта Лапорта.

В заключение президентът на Барселона отбеляза, че духът на Кройф продължава да бъде в основата и на прочутата детско-юношеска школа „Ла Масия“.

"Целта на клубната академия не се свежда единствено до шлифоването на талантливи футболисти, а до възпитаването на състезатели, които разбират играта в детайли и живеят с уникалната футболна култура на Барселона", обясни Лапорта.

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Снимки: Imago