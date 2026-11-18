Манчестър Юнайтед и Барселона вече обсъждат варианти за Балде

Манчестър Юнайтед обсъжда възможността да привлече левия бек на Барселона Алехандро Балде през януарския трансферен прозорец. Каталунците искат да се разделят с испанския национал, а вариантът за „червените дяволи“ може да бъде и по-изгоден от очакваното.

Според журналиста Греъм Бейли агентът на 23-годишния защитник Жорже Мендеш вече е разговарял с представители на Манчестър Юнайтед и Ливърпул, докато интерес към Балде има още от Ювентус, Милан, Монако и Пари Сен Жермен. Португалецът е информирал кандидатите, че каталунците са поставили ориентировъчна цена от около 40 милиона евро (33 милиона паунда) за испанския бранител. Това е сумата както при постоянен трансфер, така и при сделка за наем с опция за закупуване.

В същото време обаче има и значително по-лесен вариант за Манчестър Юнайтед. Според RAC1 Барселона е готова да разгледа възможността Балде да бъде даден под наем през януари, като дори не е задължително клубът, който го вземе, да поеме цялата му заплата.

Това отваря интересна възможност за Юнайтед, който може да получи качествено попълнение на левия фланг без да инвестира веднага 40 милиона евро. При подходящо споразумение англичаните биха могли да вземат Балде временно, а евентуално решение за постоянния му трансфер да бъде оставено за по-късен етап.

За „червените дяволи“ това е особено интересна опция, тъй като клубът търси подсилване на левия бек. Балде има сериозен опит въпреки възрастта си, след като вече е натрупал значителен брой мачове за Барселона и националния отбор на Испания.

Обсъждат се всички възможни сценарии – директна продажба, наем с опция за закупуване или временен трансфер при условия, които да облекчат финансовата тежест за Барселона.

23-годишният испански национал вече изпадна от плановете на Ханзи Флик, а клубът има нужда да освободи място в тавана на заплатите, за да може да подсили състава си през януари, което прави раздялата с Балде все по-вероятна.

🚨💣BREAKING: Jorge Mendes has held TALKS with Man United regarding Alejandro Balde. The club has been informed of the deal terms. The fee is €40m, whether for a permanent transfer or a loan with an option to buy. @GraemeBailey https://t.co/JH1kSXxJst — The United HQ (@TheUTDHQ) November 18, 2026

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