Ламин Ямал демонстрира отдадеността си към Барселона

Младата звезда Ламин Ямал продължава да демонстрира категоричната си отдаденост към Барселона. Талантливият футболист посети клубната база „Сиутат Еспортива“ в сряда, за да проведе индивидуално занимание в ден, в който съставът имаше почивка и нямаше планирана тренировка от треньорския щаб. Постъпката му отново подчертава огромното му желание за развитие в изключително важен момент от сезона.

Офанзивният играч не бе единственият, който реши да оползотвори свободния ден с тренировки. В базата на „каталунците“ се появиха още Гави, Дани Олмо, Роберт Левандовски, Шави Еспарт, Руни Барджи и Жул Кунде. Приятната изненада бе и присъствието на Тер Стеген, който също се включи в заниманията.

Денят премина под знака на напълно доброволна подготовка. Старши треньорът Ханзи Флик дори не присъства на съоръженията, тъй като германският специалист винаги е държал на стриктното спазване на дните за възстановяване. Това обаче не ограничава футболистите, които желаят да работят допълнително на своя глава.

През изминалите месеци на моменти се появяваха въпросителни около степента на ангажираност на Ламин Ямал. Поведението му в ежедневието обаче напълно опровергава подобни твърдения. Футболистът продължава да тренира на пълни обороти и не се колебае да отделя допълнително време за физическата си подготовка при всяка открила се възможност.

Този ход не е изолирано събитие. През миналата седмица той отново проведе доброволно занимание, като това е втора поредна седмица, в която избира да се труди в почивен ден. Подобна реакция е още по-впечатляваща на фона на факта, че Ямал остана без отличието за „Златната топка“ за втора поредна година. Вместо да се разколебае, крилото остава пределно концентриран върху прогреса си и отговаря с изявите си на терена.

🎥 | Lamine Yamal leaves the Ciutat Esportiva after training voluntarily despite it being a rest day. 🤩🚘 https://t.co/DyiwlxOwac — Access Yamal (@AccessYamal) November 18, 2026

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