Барселона пак посяга към добре познати имена за подсилване на защитата през зимата

Ръководството на Барселона планира сериозно укрепване на състава по време на предстоящия зимен трансферен прозорец, като основен приоритет остава дефанзивната линия, пише "Мундо Депортиво". Ако финансовото състояние на клуба го позволи, каталунците ще се насочат към привличането на опитен и доказан централен защитник, за предпочитане с ляв крак, който да внесе допълнителна стабилност в селекцията на Ханзи Флик.

🗞️ #PortadaMD https://t.co/5ZZGK99CNl — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 18, 2026

На „Камп Ноу“ не изключват и възможността за привличане на краен бранител при изгодна пазарна възможност. За момента в списъка на „блаугранас“ изпъкват три конкретни имена: Алесандро Бастони, Нико Шлотербек и Лисандро Мартинес.

Бастони е добре познат на спортния директор Деко, който опита да привлече бранителя на Интер още през изминалото лято. Тогава дори бе постигнато предварително споразумение с 28-годишния футболист за петгодишен договор до 2031 г., но в крайна сметка сделката не се осъществи. Бастони все още има интерес към трансфер в испанския гранд, а цената му може да се движи около 40 милиона евро, тъй като му остава едва година и половина от настоящия контракт с „нерадзурите“.

🚨 JUST IN: Alessandro Bastoni is still open to joining Barcelona and could be available for around €40m. The Inter Milan defender has roughly 18 months left on his contract and still has Deco’s backing. — @mundodeportivo https://t.co/lwxv9pBCOX — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 19, 2026

Вторият кандидат е Нико Шлотербек от Борусия (Дортмунд). Защитникът, който е на 26 години, е отлично познат на Флик от съвместната им работа в националния отбор на Германия, където именно специалистът му даде път за дебют. Шлотербек притежава ценната поливалентност да действа както в сърцето на отбраната, така и като ляв краен бранител. Основната пречка пред този трансфер остава високата цена – след скорошното подновяване на договора му операцията по привличането му би струвала около 60 милиона евро - колкото е освобождаващата му клауза.

🚨 JUST IN: A move for Nico Schlotterbeck could cost Barcelona around €60m. The Borussia Dortmund defender renewed last season and has a release clause. Hansi Flick handed him his Germany debut and values his ability to play at centre-back and left-back. — @mundodeportivo https://t.co/nbmZagZPyx — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 19, 2026

По-достъпна алтернатива изглежда Лисандро Мартинес от Манчестър Юнайтед. 28-годишният аржентинец е обвързан с „червените дяволи“ до 2027 г. с опция за удължаване с още един сезон. Въпреки че има сериозен авторитет в съблекалнята на „Олд Трафорд“, отношенията му с клуба преминават през деликатен етап. Назначението на неговия сънародник Почетино може да промени обстановката, но според информацията на "Мундо Депортиво“ Мартинес е готов да изслуша предложение от Барселона, като неговият профил на опитен ляв защитник напълно отговаря на изискванията на каталунците. Неговото голямо предимство е, че той би бил най-евтината опция в сравнение с Бастони и Шлотербек.

🚨 BREAKING: Lisandro Martínez would be willing to LISTEN to an offer from Barcelona. He could be the cheapest of the three centre-backs on the club’s shortlist (Lisandro, Bastoni and Schlotterbeck. His contract at Manchester United runs until 2027, with a club option to extend it until 2028. — @mundodeportivo — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 19, 2026

Същевременно други спрягани доскоро състезатели губят позиции в плановете на клуба. Такъв е случаят с Кастело Лукеба от Лайпциг и Натан от Бетис, чиито шансове за трансфер в Барселона значително намаляха.

След редицата кадрови проблеми в защита от началото на сезона, Деко и треньорският щаб анализират внимателно наличните опции, като крайната финансова стойност на сделките ще се окаже решаваща за финалния избор.

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