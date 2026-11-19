Ръководството на Барселона планира сериозно укрепване на състава по време на предстоящия зимен трансферен прозорец, като основен приоритет остава дефанзивната линия, пише "Мундо Депортиво". Ако финансовото състояние на клуба го позволи, каталунците ще се насочат към привличането на опитен и доказан централен защитник, за предпочитане с ляв крак, който да внесе допълнителна стабилност в селекцията на Ханзи Флик.
На „Камп Ноу“ не изключват и възможността за привличане на краен бранител при изгодна пазарна възможност. За момента в списъка на „блаугранас“ изпъкват три конкретни имена: Алесандро Бастони, Нико Шлотербек и Лисандро Мартинес.
Бастони е добре познат на спортния директор Деко, който опита да привлече бранителя на Интер още през изминалото лято. Тогава дори бе постигнато предварително споразумение с 28-годишния футболист за петгодишен договор до 2031 г., но в крайна сметка сделката не се осъществи. Бастони все още има интерес към трансфер в испанския гранд, а цената му може да се движи около 40 милиона евро, тъй като му остава едва година и половина от настоящия контракт с „нерадзурите“.
Вторият кандидат е Нико Шлотербек от Борусия (Дортмунд). Защитникът, който е на 26 години, е отлично познат на Флик от съвместната им работа в националния отбор на Германия, където именно специалистът му даде път за дебют. Шлотербек притежава ценната поливалентност да действа както в сърцето на отбраната, така и като ляв краен бранител. Основната пречка пред този трансфер остава високата цена – след скорошното подновяване на договора му операцията по привличането му би струвала около 60 милиона евро - колкото е освобождаващата му клауза.
По-достъпна алтернатива изглежда Лисандро Мартинес от Манчестър Юнайтед. 28-годишният аржентинец е обвързан с „червените дяволи“ до 2027 г. с опция за удължаване с още един сезон. Въпреки че има сериозен авторитет в съблекалнята на „Олд Трафорд“, отношенията му с клуба преминават през деликатен етап. Назначението на неговия сънародник Почетино може да промени обстановката, но според информацията на "Мундо Депортиво“ Мартинес е готов да изслуша предложение от Барселона, като неговият профил на опитен ляв защитник напълно отговаря на изискванията на каталунците. Неговото голямо предимство е, че той би бил най-евтината опция в сравнение с Бастони и Шлотербек.
Същевременно други спрягани доскоро състезатели губят позиции в плановете на клуба. Такъв е случаят с Кастело Лукеба от Лайпциг и Натан от Бетис, чиито шансове за трансфер в Барселона значително намаляха.
След редицата кадрови проблеми в защита от началото на сезона, Деко и треньорският щаб анализират внимателно наличните опции, като крайната финансова стойност на сделките ще се окаже решаваща за финалния избор.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google