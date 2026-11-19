Денят, в който Ямал преобърна съдбата си: "Той не е титуляр заради треньорска прищявка"

ЖОРДИ КАРНЕ, “СПОРТ”



Има двубои, които оставят траен отпечатък върху кариерата на един футболист. За Ламин Ямал този повратна точка настъпи срещу Виляреал на „Естадио де ла Серамика“, когато едва на 16 години и 45 дни суперталантът на Барселона премина границата между обещаваща надежда и истинска футболна реалност.

Датата бе 27 август 2023 година. В третия кръг на Ла Лига съставът, воден от Чави Ернандес, все още имаше незавършени задачи на трансферния пазар. Президентът на клуба Жоан Лапорта обяви непосредствено преди срещата, че клубът разполага с достатъчно финансов марж за нови попълнения в последния момент, след което в тима пристигнаха португалците Жоао Кансело и Жоао Феликс.

До този сблъсък Ямал имаше едва три епизодични появи за първия тим: седем минути срещу Бетис в края на предходния сезон, 14 минути при нулевото равенство с Хетафе на „Колисеум“ на старта на шампионата и 85 минути при първото му появяване като титуляр в домакинството срещу Кадис на „Естади Олимпик Луис Компанис“. Младокът постепенно трупаше игрово време, но все още бе възприеман просто като поредния шлифован диамант от школата.

В онзи горещ следобед обаче младежът от Рокафонда изнесе представление без аналог в испанския футбол за играч на неговата възраст. Барселона поведе с 2:0 след асистенция на Ямал към Гави за откриващия гол, но домакините от Виляреал осъществиха пълен обрат до 3:2 след попадение на Алекс Баена. Точно в този критичен момент крилото пое пълна отговорност и поведе каталунците към драматичен триумф с 4:3.

Статистиката му за мача бе забележителна: 59 докосвания до топката, една голова асистенция, две греди (втората от които доведе до победния гол на Роберт Левандовски), 100% успеваемост при дрибъла (3 от 3), 92% точни пасове (34 от 37), 6 спечелени единоборства от 10 и 3 отнети топки. Напълно заслужено тийнейджърът спечели приза за най-добър играч на мача и стана най-младият асистент в двубой от елита на Испания през XXI век.

Когато в 76-ата минута отстъпи мястото си на Ансу Фати, близо 22 000 зрители по трибуните на „Естадио де ла Серамика“ изпратиха юношата с бурни овации, впечатлени от футболната му дързост и зрялост.

След края на мача Чави даде една от най-паметните си оценки като наставник на „блаугранас“: „Очакванията към Ламин са огромни, защото той е интелигентен и прави разликата на терена. Почти винаги избира най-правилното решение с топката, а това е най-важното качество за един футболист. Той не е титуляр заради прищявка на треньора, а защото виждаме, че е напълно готов. Това е играч, способен да бележи епоха, и се надявам да остане в Барселона дълги години.“

Тогавашният наставник на Виляреал и бивш треньор на каталунците Кике Сетиен бе пределно кратък в коментара си: „Той е страхотен футболист. Всички виждаме това съвсем ясно.“

Освен с действията си с топка в крака, Ламин Ямал впечатли и с непринуденото си поведение пред камерите и микрофоните: „За щастие не изпитвам страх. Опитвам се просто да играя футбол, да изляза на терена и да покажа на какво съм способен. Майка ми се притеснява, когато започвам като титуляр, но много ме подкрепя. Старая се да се възползвам от всяка възможност, която треньорът ми дава, благодарен съм и продължавам да вървя напред.“

Сега Виляреал отново се изправя срещу каталунския гранд (неделя, 15:00 часа), но този път срещу себе си ще има утвърдена световна звезда, европейски шампион с националния отбор на Испания и основна фигура в битката за най-престижните индивидуални и клубни отличия на континента.

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