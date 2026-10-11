ФКСБ пребори десетима от Оцелул, Желев не игра

ФКСБ постигна минимална победа с 1:0 над Оцелул (Галац) в среща от 11-ия кръг на румънската Суперлига. Единственото попадение в двубоя бе отбелязано от Александру Стоян ('65). Българският защитник Милен Желев въобще не бе в групата на гостите за този мач.

Първият ключов момент в мача бе в 53-ата минута, когато Хабиб Сила извърши опасно нарушение и бе изгонен с директен червен картон след намеса на ВАР.

Домакините се възползваха от численото си предимство в 65-ата минута. Валентин Крецу изпрати прецизно центриране пред вратата, където Александру Стоян засече топката с глава и отбеляза за 1:0.

След този успех ФКСБ събира актив от 15 точки и заема 7-о място в класирането. Отборът на Оцелул (Галац) се намира на 14-а позиция в таблицата с актив от 10 точки.

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