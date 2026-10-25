Милен Желев пропусна голово шоу със седем попадения в Румъния

Българският защитник Милен Желев отново не попадна в групата на Оцелул (Галац), който загуби с 3:4 гостуването си на Фарул (Констанца) от 13-ия кръг на румънската Суперлига. Желев продължава да се възстановява от контузия, заради която не е играл от средата на септември.

Домакините изиграха силно първо полувреме и се оттеглиха на почивката с преднина от 3:0. Матео Ахлинви (8′, 28′) отбеляза два гола, а Ръзван Маринчян (40′) добави още едно попадение.

Оцелул намали в 55-ата минута чрез Доминик Затор, но Александру Гончар (71′) възстанови аванса от три гола на Фарул.

Гостите обаче не се предадоха и върнаха интригата с две бързи попадения на Денис Бордун (74′, 78′), с които намалиха до 4:3. До края на срещата резултатът остана непроменен.

С победата Фарул събра 20 точки, докато Оцелул остава с 11 и продължава серията си без успех в първенството.

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