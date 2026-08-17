Отборът на Милен Желев препъна Университатя

Шампионът на Румъния Университатя (Крайова) направи 1:1 при гостуването си на коравия тим на Оцелул в двубой от 5-ия кръг на местното първенство. Българският защитник Милен Желев този път остана на пейката за домакините и не се появи в игра.

И двата тима могат да съжаляват, че не стигнаха до победата. Университатя трябваше да се справя с човек по-малко повече от час, след като Александру Крецу получи директен червен картон в 29-ата минута.

В 56-ата минута гостите от Крайова поведоха след точен изстрел на Мъндей Етим. Американският нападател се разписа след подаване на Тудор Балуца. Оцелул стигна до равенството малко преди края на редовното време с бомбен шут от далечна дистанция на Теодор Лунгу.

Университатя има само една победа през сезона и се намира на 8-о място в класирането със 7 точки. Оцелул е 10-и с актив от 6 точки. Начело с по 10 пункта са Динамо (Букурещ) и Арджеш.

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