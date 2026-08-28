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Милен Желев с цял мач при голово равенство на Оцелул като гост

  • 28 авг 2026 | 21:42
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Милен Желев с цял мач при голово равенство на Оцелул като гост

В първия мач от 7-ия кръг на румънската Суперлига, Волунтари и Оцелул завършиха при зрелищно равенство 2:2. Головете за домакините реализираха Ремус Гутя (3', 14'), докато за гостите точни бяха Патрик (6') и Педро Нуно (72' - дузпа). Българският защитник на Оцелул Милен Желев започна като титуляр и изигра пълни 90 минути за своя тим.

Двубоят започна вихрено и още в 3-ата минута домакините откриха резултата. Лука Мамич напредна и центрира по земя, намирайки Ремус Гутя в наказателното поле. Офанзивният футболист финтира пазача си и с прецизен изстрел прати топката в мрежата за 1:0.

Радостта на домакините обаче бе кратка. Само три минути по-късно португалецът Педро Нуно даде супер пас в коридор към Патрик. Нападателят технично елиминира излезлия напред вратар на Волунтари и на празна врата възстанови равенството – 1:1.

Головото шоу продължи и в 14-ата минута Волунтари отново поведе. Ремус Гутя получи топката на границата на наказателното поле, справи се със защитник и стреля. Българинът Милен Желев направи самопожертвователен шпагат в опит да блокира удара, но след неговия рикошет топката излъга вратаря и влезе в мрежата за 2:1.

След почивката Оцелул заигра по-активно в търсене на изравняване. Така се стигна до 70-ата минута, когато Денис Бордун проби на скорост по фланга и бе натиснат в гръб от бранител на домакините в наказателното поле. Главният съдия не се поколеба и отсъди дузпа. Зад бялата точка застана опитният Педро Нуно, който хладнокръвно реализира дузпата и оформи крайното 2:2, донасяйки точката на своя тим.

След това равенство Оцелул заема временното 6-о място в класирането с актив от 10 точки. Отборът на Волунтари остава на незавидното 14-о място със спечелени едва 5 точки до момента.

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