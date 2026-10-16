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Оцелул не успя да победи деветима от Миеркурия, Желев не игра

  • 16 окт 2026 | 21:33
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Оцелул не успя да победи деветима от Миеркурия, Желев не игра

Оцелул (Галац) не успя да победи Миеркурия Чук и се задоволи с равенство 1:1 у дома в среща от 12-ия кръг на румънската Суперлига, макар гостите да завършиха мача с 9 души на терена. Рафаел Брито (23′) даде аванс на домакините, но Нино Куковец (52′) изравни след почивката. Българският защитник Милен Желев не бе в групата на Оцелул за мача.

Съставът от Галац поведе в 23-тата минута с попадение на Брито и се оттегли на почивката с гол преднина.

През втората част Куковец възстанови равенството, разписвайки се в 52-рата минута.

В 73-тата минута Миеркурия остана с човек по-малко. Вукович бе изгонен след нарушение срещу Жоао Паулиньо. Четири минути по-късно гостите загубиха още един футболист. Червен картон получи и авторът на изравнителния гол Куковец.

Оцелул обаче не успя да използва численото си преимущество до края и така и не стигна до втори гол. Единствената добра новина за домакините е, че прекъснаха серията си от четири поредни загуби, но пък продължават да нямат победа вече шест кръга. Отборът се намира на 13-тото място с 11 точки. Миеркурия е на дъното с едва 2 точки до момента.

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