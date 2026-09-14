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  3. Милен Желев с жълт картон при тежка загуба на Оцелул

Милен Желев с жълт картон при тежка загуба на Оцелул

  • 14 сеп 2026 | 21:10
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Милен Желев с жълт картон при тежка загуба на Оцелул

Оцелул загуби с 0:3 гостуването си на Университатя (Клуж) и остана на 13-то място в румънското първенство след 9 изиграни кръга. Милен Желев беше титуляр за тма от Галац и получи жълт картон.

Резултата в полза на Университатя откри Овидиу Бик в 31-вата минута. Той засече с глава центриране от десния фланг на Дан Нистор и матира вратаря на Оцелул Козмин Дур-Бозоанка.

И през второто полувреме домакините доминираха. В 74-тата минута Андрей Чобану от Оцелул получи червен картон, а в 80-ата Укасе Менди покачи на 2:0 с мощен шут извън наказателното поле. Точка на спора сложи Алибек Алиев от дузпа в края на срещата.

Начело в Румъния е Динамо (Букурещ) с 20 точки, пред Рапид (Букурещ) с 18 и действащия шампион Университатя (Крайова) със 17.

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