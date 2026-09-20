Партизан показа характер в голова фиеста, но остана близо до дъното

Неволите на Партизан в сръбското първенство продължават. "Черно-белите" направиха зрелищно 4:4 при гостуванетоси на Радник (Сурдулица) и имат едва 8 точки от 9 изиграни мача, като се намират на 11-то място в класирането.

Отборът на Саша Илич загуби пет от последните си седем шампионатни срещи. Срещу Радник "гробарите" поведоха, но получиха червен картон в 35-ата минута и напочивката вече изоставаха с 1:3. Въпреки това, тимът намери сили да се добере поне до точка, с която остави след себе си в подреждането Раднички (Ниш) и Мачва (Шабац).

В 18-ата минута Ерик Койзек отбеляза с добавка отблизо и Партизан излезе напред. Малко по-късно обаче Емануел Куарши получи хубав пас от Мартин Новакович и възстанови равенството.

В 35-ата минута Милан Вукотич си позволи остри реплики срещу съдията и беше изгонен. Само две минути по-късно Вукашин Богданович засече центриране от левия фланг и Радник поведе. Домакините вкараха и трети гол преди почивката, дело на дсния бек Урош Лазич

Задачата пред Партизан беше много сложна, но младите футболисти на "гробарите" не се огънаха. Автогол на вратаря на домакините Лазар Радойчич (54') и точен изстрел на Никола Симич (58') направиха резултата 3:3. В 64-тата минута Богданович се разписа за 4:3 в полза на Радник, но Сидни Лима (73') донесе равенството на гостите от Белград.

Осем гола паднаха и в другия съботен мач, в който Раднички (Крагуевац) се наложи с 5:3 при гостуването си на ОФК Белград.

Снимка: sportal.rs

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