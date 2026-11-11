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Нойер вече е взел решение за края на кариерата си

  • 11 ное 2026 | 12:47
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Вратарят на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер планира да прекрати кариерата си след края на сезон 2026/27, съобщава Sky Sports, позовавайки се на журналиста Флориан Плетенберг.

Нойер аут до края на годината
Нойер аут до края на годината

40-годишният легендарен страж получи контузия през изминалия уикенд, но е амбициран да се възстанови и да се завърне в стартовия състав на отбора от Мюнхен в началото на следващата година. Байерн не възнамерява да оказва натиск върху Нойер заради контузията му. След завръщането му клубът очаква да го задържи като титулярен вратар до края на сезона.

Самият опитен страж също не смята да спира с футбола преждевременно заради травмата. След сезона обаче краят на кариерата му може да се счита за 99.9 % сигурен.

Очаква се Йонас Урбиг да стане вратар номер едно на баварския гранд от следващия сезон. Същевременно Байерн вече проучва опциите за втори вратар. Кандидатите ще бъдат обсъдени отново преди края на годината, след което ще последват първите контакти. В списъка са Оливер Бауман, Бернд Лено, Лорис Кариус и още двама вратари.

На 7 ноември Нойер получи частично разкъсване на сухожилието на десния си крак срещу Майнц в 9-ия кръг на Бундеслигата и беше заменен преди почивката. Байерн не е обявил официално време за възстановяване на играча, но със сигурност той е аут поне до януари на новата 2027 година.

Нойер е в Байерн от 2011 г. През този сезон той е изиграл 9 мача и е запазил 4 сухи мрежи. Вратарят е спечелил 13 титли от германското първенство, шест купи на Германия и две титли от Шампионската лига.

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