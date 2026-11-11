Нойер вече е взел решение за края на кариерата си

Вратарят на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер планира да прекрати кариерата си след края на сезон 2026/27, съобщава Sky Sports, позовавайки се на журналиста Флориан Плетенберг.

Нойер аут до края на годината

40-годишният легендарен страж получи контузия през изминалия уикенд, но е амбициран да се възстанови и да се завърне в стартовия състав на отбора от Мюнхен в началото на следващата година. Байерн не възнамерява да оказва натиск върху Нойер заради контузията му. След завръщането му клубът очаква да го задържи като титулярен вратар до края на сезона.

🚨🐐 Manuel Neuer is currently NOT considering an early retirement despite his injury. His target is to finish the season. Retirement in the summer: 99.9%. Bayern are preparing their search for for a new No. 2. The candidates will be discussed again before the end of the year, with initial contacts to follow. Oliver Baumann, Bernd Leno, Loris Karius and two further candidates are on the list. @SkySportDE 🇩🇪 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 11, 2026

Самият опитен страж също не смята да спира с футбола преждевременно заради травмата. След сезона обаче краят на кариерата му може да се счита за 99.9 % сигурен.

Очаква се Йонас Урбиг да стане вратар номер едно на баварския гранд от следващия сезон. Същевременно Байерн вече проучва опциите за втори вратар. Кандидатите ще бъдат обсъдени отново преди края на годината, след което ще последват първите контакти. В списъка са Оливер Бауман, Бернд Лено, Лорис Кариус и още двама вратари.

Bayern bosses have no doubts that Manuel Neuer will be back to full fitness by January at the latest, therefore there are no plans sign a new goalkeeper in the winter transfer window. The plan is for Neuer to reclaim his #1 spot once he's back from injury. Bayern are willing to give him the time he needs. The aim is for both Neuer and Jonas Urbig to be in peak physical condition by spring, during the crucial phase of the season [@AgardiJulian, @itstheicebird, @cfbayern] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 10, 2026

На 7 ноември Нойер получи частично разкъсване на сухожилието на десния си крак срещу Майнц в 9-ия кръг на Бундеслигата и беше заменен преди почивката. Байерн не е обявил официално време за възстановяване на играча, но със сигурност той е аут поне до януари на новата 2027 година.

Нойер е в Байерн от 2011 г. През този сезон той е изиграл 9 мача и е запазил 4 сухи мрежи. Вратарят е спечелил 13 титли от германското първенство, шест купи на Германия и две титли от Шампионската лига.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google