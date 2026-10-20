Мануел Нойер поднови тренировки с Байерн преди сблъсъка с Арсенал

Титулярният страж на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер отново тренира на пълни обороти в навечерието на двубоя от Шампионската лига срещу Арсенал. В същото време халфът Йошуа Кимих и старши треньорът Венсан Компани не взеха участие в последната подготовка на баварците.

Нойер лекуваше травма в крака, заради която пропусна равенството 3:3 срещу Викинг Ставангер в най-престижния европейски клубен турнир и разгромния успех с 6:1 над РБ Лайпциг в Бундеслигата. В тези срещи на вратата застана Йонас Урбиг. След като вече е напълно възстановен, се очаква 40-годишният ветеран да заеме своето място под рамката срещу лондончани, като прогнозите са Кимих и Компани също да бъдат на линия за мача.

Сериозни проблеми за Венсан Компани

Кимих бе освободен от заниманието по лични причини. Наставникът Компани пък не присъства както на терена, така и на официалната пресконференция поради здравословни проблеми — той кара вирусна инфекция и има оплаквания в областта на тазобедрената става. Именно заради неразположението белгиецът изгледа срещата с Лайпциг от скамейката, а наставленията към футболистите бяха водени от неговия асистент Арън Данкс.

„На Венсан Компани е препоръчан покой заради вирус, поради което той няма да присъства на днешната тренировка и на брифинга за медиите“, се посочва в съобщението на германския гранд.

Именно Арън Данкс водеше заниманието във вторник и пое задълженията на пресконференцията. Помощник-треньорът вече има подобен опит от миналата кампания, когато Компани изтърпяваше наказание за първия полуфинален сблъсък срещу спечелилия трофея тим на Пари Сен Жермен.

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Снимки: Imago