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Мануел Нойер поднови тренировки с Байерн преди сблъсъка с Арсенал

  • 20 окт 2026 | 18:16
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Мануел Нойер поднови тренировки с Байерн преди сблъсъка с Арсенал

Титулярният страж на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер отново тренира на пълни обороти в навечерието на двубоя от Шампионската лига срещу Арсенал. В същото време халфът Йошуа Кимих и старши треньорът Венсан Компани не взеха участие в последната подготовка на баварците.

Нойер лекуваше травма в крака, заради която пропусна равенството 3:3 срещу Викинг Ставангер в най-престижния европейски клубен турнир и разгромния успех с 6:1 над РБ Лайпциг в Бундеслигата. В тези срещи на вратата застана Йонас Урбиг. След като вече е напълно възстановен, се очаква 40-годишният ветеран да заеме своето място под рамката срещу лондончани, като прогнозите са Кимих и Компани също да бъдат на линия за мача.

Сериозни проблеми за Венсан Компани
Сериозни проблеми за Венсан Компани

Кимих бе освободен от заниманието по лични причини. Наставникът Компани пък не присъства както на терена, така и на официалната пресконференция поради здравословни проблеми — той кара вирусна инфекция и има оплаквания в областта на тазобедрената става. Именно заради неразположението белгиецът изгледа срещата с Лайпциг от скамейката, а наставленията към футболистите бяха водени от неговия асистент Арън Данкс.

„На Венсан Компани е препоръчан покой заради вирус, поради което той няма да присъства на днешната тренировка и на брифинга за медиите“, се посочва в съобщението на германския гранд.

Именно Арън Данкс водеше заниманието във вторник и пое задълженията на пресконференцията. Помощник-треньорът вече има подобен опит от миналата кампания, когато Компани изтърпяваше наказание за първия полуфинален сблъсък срещу спечелилия трофея тим на Пари Сен Жермен.

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Снимки: Imago

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