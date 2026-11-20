Том Брейди преговаря за дял от Челси

Легендарният състезател по американски футбол Том Брейди, който само преди десетина дни официално се раздели с миноритарния си дял в Бирмингам Сити, води разговори за закупуване на част от Челси. Информацията е на “Гардиън”, като според изданието продажбата на акциите му в клуба от “Сейнт Андрюс” е осъществена именно поради тази причина. Американецът има дългогодишна връзка с Челси. През миналата година той беше гост на клуба, когато отборът спечели Световното клубно първенство в Съединените щати. Седемкратният победител в Супербоул също така поддържа добри отношения с мажоритарния акционер в клуба Бехдад Егбали. Компанията “Клиърлейк Кепитъл” на Егбали притежава 86,5% от Челси, след като през септември Тод Боели и Марк Уолтър продадоха своите дялове.

Том Брейди вече не е акционер в Бирмингам Сити

Брейди придоби дял в „Бирмингам“ през 2023 г. – по-малко от година след оттеглянето си от НФЛ – след като клубът бе поет от компанията „Найтхед Кепитал“, собственост на Том Вагнър Брейди притежава също така дял в отбора от НФЛ Лас Вегас Рейдърс, който той закупи съвместно с Вагнър.

Tom Brady in talks over buying minority stake in Chelsea following Birmingham City exit | The Guardian https://t.co/nVQfxVYkZG — Matt Hughes (@MattHughesMedia) November 20, 2026

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Снимки: Imago