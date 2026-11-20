Фабиан Хюрцелер: Надявам се играчите бързо да се адаптират след паузата за националните отбори

Мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер се надява неговите възпитаници да запазят високото си темпо и бързо да превключат на клубна вълна след приключването на международните мачове. „Чайките“ се радват на отличен сезон до момента и се намират на втора позиция във временното подреждане на Премиър лийг с актив от 22 точки след първите десет изиграни кръга, като пред тях е единствено тимът на Арсенал. В предстоящия неделен сблъсък за отбора предстои визита на новака Хъл Сити.

Германският треньор подчерта, че двубоите непосредствено след пауза винаги крият рискове, но вярва в готовността на състава:

„Първата среща след прекъсването никога не е лека, но при предишната пауза доказахме, че умеем да пренастроим мисленето си бързо. Вярвам, че и този път ще бъде така.“

Хюрцелер акцентира върху важността футболистите бързо да си припомнят клубната идентичност, след като са били ангажирани с различни тактически изисквания в своите представителни тимове:

„От ключово значение за мен е момчетата да са наясно с нашите принципи и ценности. В националните гарнитури те играят при съвсем различни тактики и постройки, затова се надявам бързо да се адаптират отново към нашите изисквания, защото именно в това се крие най-голямата ни сила.“

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