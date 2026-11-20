Гасперини се радва, че ще може да разчита на Дибала и Соуле

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини изрази задоволството си, че може да разчита едновременно на Пауло Дибала и Матиас Соуле в атаката на тима след паузата за националните отбори. Наставникът на „вълците“ обаче категорично отхвърли темата за входящи и изходящи сделки през януари, подчертавайки, че до отварянето на трансферния прозорец има много време и „всичко може да се случи“.

Рома подновява участието си в Серия А с гостуване на Парма в събота. "Джалоросите" са един от двата непобедени състава на върха в италианския шампионат, след като преди паузата записаха три последователни успеха срещу Сасуоло, Удинезе и Каляри. Сега те се изправят срещу водения от Алберто Джилардино тим на Парма, който заема 16-а позиция в таблицата с актив от осем точки след първите 11 кръга.

Parma-Roma, i convocati di Gasperini: tornano Svilar, Gollini, Mancini e Dybala #Asroma ➡️ https://t.co/FKySWwtfIZ https://t.co/umDIEROiHl — laroma24.it (@LAROMA24) November 20, 2026

Преди двубоя Гасперини съобщи отлични новини около състоянието на състава. Трима от ключовите му футболисти - Миле Свилар, Джанлука Манчини и Пауло Дибала, са напълно възстановени и на разположение за предстоящата среща. Специалистът бързо охлади спекулациите относно зимната селекция, заявявайки, че фокусът му остава изцяло върху представянето на терена.

"Подобни разговори изобщо не са водени. Относно трансферния пазар смятам, че е редно първо главният изпълнителен директор да вземе отношение и да разясни какво може и какво не може да направи Рома през януари, тъй като това винаги е сложен прозорец“, подчерта треньорът. " Естествено е всички клубове да се следят взаимно, включително и ние, но на този етап няма нищо конкретно. Предстоят ни много мачове, формата на играчите може да се промени. Единствената ми мисъл е насочена към първенството. Поддържам непрекъснат диалог с Тони Д'Амико, но трансферни теми извън нашите лични разговори не са обсъждани."

🗣️ La conferenza stampa di mister Gasperini alla vigilia di Parma-Roma 📄 Leggi le sue parole 👉 https://t.co/vBLulbgsAs #ASRoma https://t.co/B26iF73MGS — AS Roma (@OfficialASRoma) November 20, 2026

Въпреки че Соуле и Дибала са в групата, все още не е сигурно дали по-младият аржентинец ще започне от първата минута заради дългото пътуване от Южна Америка по-рано през седмицата.

"Някои момчета кацнаха едва вчера сутринта. Макар и да тренираха, умората от полетите и часовата разлика оказват влияние. Предстои ни още едно леко занимание, за да преценим възстановяването им. Това важи също за Балерди и Кастро. Соуле се намираше в изключителна форма преди паузата, но ни очаква натоварена програма – мач утре, важен сблъсък в сряда и нов двубой през уикенда. Ротацията ще даде възможност на всеки, най-важното е да избегнем контузии“, поясни Гасперини.

Запитан дали серията от срещи до коледните празници може да бъде ключова за Рома, наставникът отговори умерено: "Сезонът е дълъг и макар всеки етап да има своята стойност, предстоящите двубои няма да бъдат решаващи. Основната цел пред нас е да запазим позициите си и да продължим по избрания път."

🟡🔴 Svilar, Dybala e Mancini ci sono: la Roma ritrova tre pedine importanti per Parma. Gasperini porta 21 giocatori al Tardini. Fuori Rensch e Pellegrini. 👇 Tutti i convocati per Parma-Roma https://t.co/38aIJ4UxwM #ASRoma #ParmaRoma #Gasperini #Svilar #Dybala #Mancini — RIVISTA LA ROMA (@rivistalaroma) November 20, 2026

Треньорът категорично отхвърли тезата, че съвместяването на Дибала и Соуле в стартовите единадесет би представлявало тактически проблем.

"Това не е проблем, а истинска благословия. Докато Пауло се лекуваше, Соуле демонстрира футбол от най-висока класа. Представи се силно и за Аржентина, където заслужи първата си повиквателна – подобно на Мора с националния отбор на Португалия. Тези млади играчи израстват непрекъснато. Твърдението, че не могат да играят рамо до рамо, е напълно изкуствено. Според мен двамата се допълват съвършено.“

В заключение Гасперини отдаде дължимото и на съперника в съботния дуел: "Джилардино свърши забележителна работа в Дженоа, като пое отбора в Серия Б и веднага го върна в елита. Срещаше известни трудности след това, но неговите отбори винаги са изключително компактни, организирани и трудни за преодоляване. Очаквам абсолютно същото и в утрешния мач."

Наставникът анализира предстоящия съперник и предупреди за рисковете в първенството: "Преди два кръга той спечели с 3:0 в Бергамо, а след това отстъпи срещу Болоня, но в този мач остана с десет футболисти още в първите минути. Затова нямам никакво доверие нито на него, нито на Парма. Познавам първенството отлично – капани дебнат навсякъде, а след паузата за националните отбори ритъмът се губи. От тази гледна точка утрешният двубой е изключително важен."

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Снимки: Gettyimages