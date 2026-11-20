Украинската федерация обвини Мудрик в клевета и поиска публично извинение

Президентът на Украинската футболна асоциация (УАФ) Андрий Шевченко обвини Михайло Мудрик в „неоснователна клевета“ и поиска публично извинение от крилото. Повод за това станаха изказвания на футболиста, в които той прехвърли вината върху щаба на националния отбор за положителния допинг тест, довел до наказанието му.

25-годишният Мудрик изтърпяваше наказание с лишаване от състезателни права за всякакви футболни дейности, след като даде положителна проба за забраненото вещество мелдоний през ноември 2024 година. Украинският национал с 28 мача за родината си, който не е играл за представителния тим оттогава, успя да намали първоначалното си четиригодишно наказание на 20 месеца след решение на Спортния арбитражен съд (КАС). Това стана възможно вследствие на промени в техническите правила на Световната антидопингова агенция (УАДА) и признанието му за нарушаване на действащите разпоредби.

Скандалът избухна, след като футболистът, който винаги е отричал съзнателен прием на веществото, обвини щаба на националния отбор в интервю за украинския Ютюб канал „В гостях у Гордон“.

„Обстановката, ситуацията в националния отбор на Украйна... Това никога не трябваше да се случва. Може би досега не съм го казвал публично, но го казвам сега. Никога не бях чувал за препарат като мелдоний. Това е лекарство, което се намира само в Източна Европа. Може да е попаднало в тялото ми единствено в Украйна. В Англия няма такова лекарство“, заяви крилото.

🚨🎥 Mykhailo Mudryk breaks his silence in explosive interview, revealing how he was betrayed by his former agent, his failed Arsenal move, financial struggles and the emotional toll of his doping ordeal. 🗣️ “I wanted to join Arsenal, but my former agent was only interested in making money.” 🗣️ “I ended up in debt, facing lawsuits and threats from criminal gangs.” 🗣️ “The doping news came as a devastating shock. I cried, and all kinds of thoughts went through my mind.” https://t.co/PnKHUGbrWA — The Final Whistle (@Rufus_45) November 19, 2026

Отговорът на украинската федерация не закъсня и дойде чрез Андрий Шевченко в изявление за „Ди Атлетик“, в което той отхвърли всеки опит да се търси изкупителна жертва в треньорския щаб, воден от Серхий Ребров.

„Бяха направени гръмки изявления по адрес на УАФ и националния отбор на Украйна. Това е неоснователна клевета срещу нашите служители, които вършат работата си честно и професионално“, категоричен бе ръководителят, който заема поста от януари 2024 година.

Шевченко разясни подробно и протокола, спазван спрямо крилото.

„След като Михайло стана футболист на Челси, клубът изпрати официално писмо до УАФ с молба да не му се дават никакви медикаменти по време на лагерите на националния отбор. Щабът на тима спази стриктно това изискване. Селекционерът Серхий Ребров също така позволи на Михайло да води двама лични специалисти, които да работят с него на лагерите. Именно тези хора следяха неговия режим и възстановяване, помагайки му в ежедневната му подготовка“, коментира още функционерът.

Президентът на федерацията подчерта още, че УАФ е провела всички необходими проверки и е съдействала на защитата на състезателя, отправяйки категорично предизвикателство.

„Познавам хората, които работят в националния отбор, от много години. Имам им пълно доверие, защото през цялото това време не е имало нито един инцидент, който да постави под съмнение техния професионализъм. Ако Михайло разполага с доказателства в подкрепа на думите си, нека ги представи. Ако такива доказателства няма, очаквам той публично да оттегли обвиненията си и да се извини на хората, чиято честност и професионализъм постави под въпрос“, добави Шевченко.

Мудрик е аут за два месеца

В момента играещият под наем от Челси в Тотнъм Михайло Мудрик записа само едно участие като резерва за „шпорите“, преди да получи контузия в глезена, която го извади от строя за последните осем мача. Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби, който преди това бе наставник на крилото в Шахтьор (Донецк), се очаква да даде повече информация за физическото състояние на играча този петък преди домакинството срещу Ипсуич.

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