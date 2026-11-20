Майката на Лео Меси посочи наследника на сина си

Сбогуването на Лионел Меси с националния отбор на Аржентина сложи началото на нова ера, в която намирането на негов достоен заместник изглежда почти невъзможна мисия. Все повече погледи обаче се насочват към Нико Пас, който прави фурор с екипа на Комо в италианската Серия А, като същевременно запазва открита вратата за евентуално завръщане в Реал Мадрид.

Роденият в Санта Крус де Тенерифе 22-годишен футболист избра да представлява „aлбиселесте“, записвайки своя дебют за тима на 16 октомври 2024 година. Две години по-късно, след оттеглянето на легендарния капитан и демонстрирайки забележителния си потенциал, младият халф вече се очертава като водеща фигура за бъдещето на аржентинския футбол.

Признанието за таланта му обаче идва не само от привържениците и статистиката. Самата майка на Меси го посочва за естествен приемник на сина си. За това разкри чичото на футболиста, Фабиан Пас, в интервю за „Радио Ла Ред“, описвайки емоционална случка от прощалния двубой на осемкратния носител на „Златната топка“, състоял се на 7 октомври срещу Бенин.

„Нико е много земен и спокоен, изобщо не се възприема като наследник на Меси. За него самият шанс да се запознае и да играе редом до Лео беше върхът — усещане, че докосва небето. Въобще не се е главозамаял. Освен това фактът, че не живее в Аржентина, му спестява огромното напрежение, на което са подложени другите играчи тук, където футболът е съпътстван от неописуема страст и лудост“, сподели родственикът на полузащитника.

Фабиан Пас разказа и за паметната среща след края на срещата: „На бенефисния мач на Меси Нико излезе от съблекалнята и видя развълнуваната и разплакана майка на Лео Селия Кучитини. Той отиде да я поздрави, а тя го хвана за ръката и му каза: „Ти си наследникът на сина ми“.“

„Чаках го в автомобила и Нико дойде напълно шокиран от чутото. Каза ми, че не може да повярва на случилото се. Говореше с чисто детско вълнение“, завърши Фабиан Пас.

Лионел Меси е минало – Нико Пас ли ще бъде новата "десетка" на Аржентина

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