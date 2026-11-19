Хванатият с допинг Мудрик посочи виновниците, обмислял е дори самоубийство

Украинското крило Михайло Мудрик, за когото Челси плати 100 милиона евро и който в момента играе като преотстъпен в Тотнъм, хвърли вината за положителната си допинг проба върху ръководството на националния отбор на Украйна. Заради наказанието футболистът бе принуден да остане извън терените за продължителен период.

„Усещането беше като падане от небостъргач. В сънищата си човек в крайна сметка се удря в земята, но в реалността аз просто продължавах да падам. Това ми се отрази изключително тежко на психическо ниво.“

25-годишният офанзивен играч бе със спрени състезателни права от ноември 2024 г. до юли 2026 г., след като в пробата му бе открит забраненият препарат Мелдоний. Мудрик твърди, че веществото е попаднало в организма му по време на тренировъчен лагер с държавния тим.

Първоначално Футболната асоциация на Англия му наложи четиригодишна санкция, но след обжалване пред Спортния арбитражен съд наказанието бе намалено. Мудрик призна нарушението на антидопинговите правила и се завърна в игра, приемайки санкция, равна на вече изтърпяното време извън терена.

В интервю за украинския YouTube канал „Гост на Гордон“ футболистът бе категоричен, когато получи въпрос кой носи отговорност за случилото се.

„Виновна е обстановката и цялостната ситуация в националния отбор на Украйна. Това никога не трябваше да става. Досега не бях говорил публично по темата, но заявявам ясно: дали обвинявам директно националния тим? Да, абсолютно“, сподели Мудрик.

„Никога преди не бях чувал за Mелдоний. Това е субстанция, която се разпространява предимно в Източна Европа, а в Англия дори не съществува. Нямаше откъде другаде да влезе в тялото ми, освен в Украйна, а аз бях там единствено заради лагера на представителния тим. Всичко сочи, че се е случило именно по време на лагера“, допълни играчът.

Мудрик отправи критики и към президента на Украинската футболна асоциация Андрий Шевченко, като подчерта, че е получил минимална подкрепа от федерацията и изрази недоволство от изтичането на информация по време на процеса.

„Беше пълен шок за мен. Не можех да повярвам, че резултатът е положителен“, разкри крилото. Той призна, че след спирането на правата му е плакал и е посягал към алкохола, но въпреки тежката криза никога не е губил вяра, че ще успее да се върне на най-високо ниво.

„В един момент дори мислех за самоубийство, но бързо осъзнах, че това въобще не е решението“, откровено сподели Мудрик.

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