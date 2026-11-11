Вратар на Челси оцеля в тежка катастрофа с Ферари за 350 хиляди евро

Вратарят Роберт Санчес, който е собственост на Челси, но в момента играе под наем в италианския Комо, се отърва без никакви наранявания след зрелищен инцидент зад волана на Ферари 488 Чалъндж Ево на стойност около 350 хиляди евро. Катастрофата е станала на легендарната германска писта "Нюрбургринг", съобщава таблоидът "Сън".

28-годишният испански страж е изгубил контрол над автомобила със скорост от около 110 км/ч на емблематичния наклонен завой "Карачола-Карусел" и се е забил директно в предпазните мантинели. Силният удар е унищожил напълно предницата на спортния автомобил, разпръснал е отломки по цялото трасе и е наложил незабавно развяване на червени знамена в понеделник следобед около 14:30 часа.

Robert Sanchez walked away from a high-speed car crash during a track event at the notorious Nurburgring circuit, which left his Ferrari in a crumpled heap. [@Daily_Express] https://t.co/w0YdZggeKv — Simon Phillips (@siphillipssport) November 11, 2026

Въпреки тежките щети по колата, високият 198 сантиметра испанец е напуснал автомобила напълно невредим на собствен ход. Очевидец на инцидента - 58-годишен британски турист, карал зад него с Ауди ТТ, описва удара: "Той караше твърде бързо в завоя. Удари се и сесията веднага беше спряна с червен флаг. Това е наклонен завой с над 180-градусов ъгъл, той настъпи газта прекалено силно и се удари право в мантинелата. Предницата на Ферарито беше напълно смачкана, а парчета се разхвърчаха по пистата. Предполагам, че просто е искал да се позабавлява през седмицата.“

Същият свидетел разкрива и реакцията на футболиста непосредствено след удара: "Санчес се измъкна без драскотина. Излезе от колата веднага, сякаш нищо не се е случило, и започна да събира счупените части. Беше с обикновени дрехи и състезателна каска, която не свали доста време. Изглежда искаше да остане инкогнито, подобно на Стиг. Дори когато откараха колата на паркинга, той отказа да свали каската. Разбрахме кой е само защото името му беше изписано отстрани на автомобила.“

Движението на пистата е било спряно за около час заради ремонт на предпазните прегради и разчистване на отломките – дейности, в които самият футболист и приятелите му са се включили активно. Събитието е организирано от компанията „Съркит Дейс“, която провежда пистови дни за любители както на Нюрбургринг, така и на пистата "Спа-Франкоршамп" в Белгия, където на следващия ден Санчес е бил забелязан в компанията на шестима приятели, но само като зрител.

🚨 EXCLUSIVE: Robert Sanchez crashed his £300,000 Ferrari at a racetrack in Germany. He miraculously escaped unhurt after slamming straight into a barrier. Read more: https://t.co/uqz2ykE8Ke https://t.co/280RxYIdib — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 11, 2026

Санчес, който бе закупен от Челси от Брайтън за 30 милиона евро, премина под наем в Комо през този сезон след колебливо начало във Висшата лига, където преди напускането си регистрира най-много грешки в защита, довели до удари към вратата от старта на сезон 2024/25.

През април тази година испанският национал вече си навлече проблеми с пътната полиция, след като бе засечен да шофира с превишена скорост своя Мерцедес в Кроули, Съри. Вратарят бе наказан с отнемане на три контролни точки от шофьорската книжка и глоба в размер на 1819 евро, наложена от магистратите, разкриват документи, до които "Дъ Сън" има достъп. Известен със своята богата колекция от спортни автомобили, бившият титулярен страж на Челси редовно бе забелязван да шофира класическото си БМВ е30 325 на стойност 100 хиляди евро на път за клубната база на „сините“ в Кобъм.

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