Арсенал ще наддава с Ливърпул и Челси за Алекс Скот

Ливърпул, Арсенал и Челси вече са установили контакт с ръководството на Борнемут относно евентуален трансфер на Алекс Скот през януарския трансферен прозорец. Трите водещи клуба са направили първоначални сондажи, за да разберат при какви финансови условия „черешките“ биха се съгласили да се разделят с халфа, след като той е показал, че няма намерение да подписва нов договор.

Ливърпул и Челси проявяват най-силно желание да финализират сделката още през зимата. Арсенал би предпочел да изчака до лятото, но интересът на преките конкуренти може да накара „топчиите“ да реагират незабавно при евентуално наддаване за 23-годишния талант, който през лятото отхвърли две оферти за удължаване на контракта си.

Въпреки че Скот отказва ново споразумение, Борнемут остава в силна позиция за преговори и няма желание да го продава в средата на сезона, особено на фона на реалните шансове на тима за класиране в Шампионската лига. Самият футболист също е готов да доиграе кампанията на южния бряг. От клуба обаче биха обмислили евентуална сериозна оферта, тъй като договорът на халфа изтича след година и половина и през лятото цената му вероятно ще падне значително.

В момента от Борнемут са категорични, че Скот може да бъде продаден през януари само срещу сума, надхвърляща 100 милиона паунда. Високата оценка се базира на разходите по намирането на качествен заместник, инвестираните първоначално 25 милиона паунда за привличането му от Бристол Сити, както и клаузата, според която бившият му клуб ще получи 20 процента от всяка бъдеща продажба.

🚨 Liverpool, Arsenal & Chelsea have made contact with Bournemouth over a possible move for Alex Scott in the January transfer window, The i Paper understands. The initial enquiries are understood to be exploratory. The i Paper understands Liverpool & Chelsea are the keenest to make a move in January, while Arsenal would prefer to wait until the summer, however, their hand could be forced if a bidding war develops. Despite his reluctance to sign a new deal, Scott is also understood to be happy to remain at Bournemouth for the rest of the season. The club’s current position is that it would take an offer in excess of £100m to prise Scott away mid-season. 🕵️‍♂️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 [@MsiDouglas] — afcstuff (@afcstuff) November 12, 2026

През летния трансферен прозорец Борнемут вече отхвърли няколко предложения от Челси на стойност около 70 милиона паунда. Предвид мащабните трансфери на други полузащитници за сходни суми, "черешките" нямат намерение да правят компромиси с цената.

Докато Челси дълго време бе смятан за фаворит за подписа на Скот, интересът на Ливърпул става все по-сериозен, като връзката с бившия мениджър Андони Ираола допълнително подхранва тези слухове. Намесата на Арсенал пък гарантира ожесточена надпревара между английските грандове.

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Снимки: Gettyimages